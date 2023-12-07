Тренера «Локомотива» поймали на нарушении условий дисквалификации

РФС: Галактионов мог нарушить условия дисквалификации, общаясь по рации в матче

С этого сезона дисквалифицированным тренерам в РПЛ запретили отдавать указания в матче своим сменщикам по рации или телефону. Во время матча «Локомотив» — «Зенит» (3:1) комментатор трансляции увидел такое нарушение у Галактионова

Михаил Галактионов (Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" (Москва))

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов, отбывавший дисквалификацию в игре РПЛ с петербургским «Зенитом», не имел права общаться с руководившим командой тренером Олегом Левиным. Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что этот эпизод рассмотрят на следующем заседании, пишет «Матч ТВ».

Галактионова 30 ноября дисквалифицировали на два матча за матерный комментарий про судейство. «Локомотив» во главе с Левиным 3 декабря дома победил «Зенит» со счетом 3:1.

По словам Григорьянца, комментатор во время телетрансляции обратил внимание на общение Галактионова и Левина по рации, об этом указано в рапорте матча. С этого сезона дисквалифицированный тренер не может общаться с людьми в технической зоне.

КДК РФС вызвал на следующее заседание представителя «Локомотива» и сделал запрос ТВ-вещателю.

«Локомотив» идет на шестом месте в РПЛ. В следующем туре команда сыграет с «Уралом» 8 декабря.