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Олимпийского чемпиона отстранили от этапа Кубка мира за стрельбу в отеле

Чемпиона Олимпиады Легрейда отстранили от этапа Кубка мира за стрельбу в отеле
Стурла Холм Легрейд случайно выстрелил в стену в отеле в пятницу. В сборной Норвегии сказали, что впервые решили раздать амуницию спортсменам в отеле, а не на стадионе для экономии времени. Норвежцы сами доложили IBU об инциденте
Стурла Холм Легрейд
Стурла Холм Легрейд (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Олимпийскому чемпиону Пекина в эстафете норвежцу Стурле Холму Легрейду запретили участвовать в масс-старте на этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде за нарушение правил безопасности, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Легрейд во время тренировки в отеле перед пятничным спринтом случайно выстрелил в стену. Никто не пострадал, но биатлонист провел несколько часов в отделении полиции, пишет NRK.

Биатлонист признался, что ему очень неловко, но он готов принять все последствия своей ошибки. По его словам, полиция вряд ли даст ход этому делу.

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Спортивный менеджер команды Пер Арне Ботнан сообщил, что биатлонисты впервые получили патроны в отеле, а не на стадионе, чтобы сэкономить время, но больше так в сборной Норвегии делать не будут.

Также Ботнан отметил, что норвежская команда сама сообщила IBU об инциденте с Легрейдом. «Мы должны быть аккуратными и честными, чтобы хорошо спать по ночам», — отметил менеджер.

Легрейд — чемпион Игр-2022 в эстафете 4×7,5 км, пятикратный чемпион мира.

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Масс-старт — последняя гонка на этапе в Ленцерхайде, следующий этап пройдет в немецком Оберхофе 4–7 января.

Российские биатлонисты отстранены от турниров IBU.

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Анна Сатдинова
Биатлон стрельба олимпийский чемпион Швейцария

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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