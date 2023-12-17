Олимпийского чемпиона отстранили от этапа Кубка мира за стрельбу в отеле
Олимпийскому чемпиону Пекина в эстафете норвежцу Стурле Холму Легрейду запретили участвовать в масс-старте на этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде за нарушение правил безопасности, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Легрейд во время тренировки в отеле перед пятничным спринтом случайно выстрелил в стену. Никто не пострадал, но биатлонист провел несколько часов в отделении полиции, пишет NRK.
Биатлонист признался, что ему очень неловко, но он готов принять все последствия своей ошибки. По его словам, полиция вряд ли даст ход этому делу.
Спортивный менеджер команды Пер Арне Ботнан сообщил, что биатлонисты впервые получили патроны в отеле, а не на стадионе, чтобы сэкономить время, но больше так в сборной Норвегии делать не будут.
Также Ботнан отметил, что норвежская команда сама сообщила IBU об инциденте с Легрейдом. «Мы должны быть аккуратными и честными, чтобы хорошо спать по ночам», — отметил менеджер.
Легрейд — чемпион Игр-2022 в эстафете 4×7,5 км, пятикратный чемпион мира.
Масс-старт — последняя гонка на этапе в Ленцерхайде, следующий этап пройдет в немецком Оберхофе 4–7 января.
Российские биатлонисты отстранены от турниров IBU.
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