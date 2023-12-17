Сливко и Лазовский выиграли масс-старты на этапе Кубка Содружества по биатлону

Сливко и Лазовский выиграли масс-старты на этапе Кубка Содружества в Уфе

В женском масс-старте в тройку попали также Анастасия Егорова и Наталья Гербулова, у мужчин — Александр Логинов и Антон Бабиков

Анастасия Егорова, Виктория Сливко и Наталья Гербулова (слева направо) (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Россиянка Виктория Сливко победила в масс-старте на этапе Кубка Содружества по биатлону в Уфе.

Сливко преодолела дистанцию 12 км с одним промахом за 38 минут 37,3 секунды. Второе место заняла Анастасия Егорова (отставание 12,2 секунды; два промаха), третьей стала Наталья Гербулова (+16,7; 2).

Мужской масс-старт выиграл белорус Дмитрий Лазовский. На дистанции 15 км он показал время 42 минуты 3,3 секунды и сделал два промаха. Вторым и третьим стали, соответственно, россияне Александр Логинов (+25,6; 3) и Антон Бабиков (+32,8; 3).

Сливко заявила в эфире «Матч ТВ», что не стала брать флаг на финише, потому что боялась упустить преимущество. «Знала, что большой отрыв от третьего места. Шла спокойно, но упиралась сильно на финише, потому что Егорова не дала мне расслабиться. <...> Я перепугалась, вдруг она меня обойдет», — сказала биатлонистка.

Логинов, пропустивший почти весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, признался, что до сих пор не уверен в том, как сложится для него каждая гонка.

«Надеюсь, что тот период позади. Я уже не верю, что верну свои лучшие кондиции, но, во всяким случае, могу вернуть те кондиции, когда получаю удовольствие на финишном круге», — отметил биатлонист.