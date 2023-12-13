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Спорт ,  
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Российские биатлонистки пожаловались на условия в гостинице в Уфе

Российские биатлонистки раскритиковали условия проживания в Уфе из-за ремонта
Наталья Гербулова и Екатерина Носкова пожаловались на грязь и проблемы в номерах после ремонта гостиницы. В Союзе биатлонистов пообещали разобраться. Спортсменка из Красноярска Жанна Максимович сообщила, что все знали о ремонте
Наталья Гербулова
Наталья Гербулова (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Российские биатлонистки Наталья Гербулова и Екатерина Носкова пожаловались в телеграм-канале, который они ведут совместно, на условия проживания в гостинице в Уфе, где пройдет второй этап Кубка содружества.

«Мы очень рады, что в Уфе делают ремонт, но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее! Почему, если такая ситуация, спортсменов вообще сюда заселяют?» — говорится в сообщении.

Биатлонистки заявили, что после полуночи сами убирали в номере. Также в телеграм-канале опубликовано видео из санузла спортсменок из Красноярска, где нет шторки в душе, сидения на унитазе, а вода из крана в раковине льется сразу на пол.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил «РИА Новости», что организация разберется с условиями проживания спортсменок.

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Фото:Andy Lyons / Getty Images

Биатлонистка из Красноярска Жанна Максимович рассказала «Матч ТВ», что в команде знали о ремонте в гостинице, но не ожидали, что он еще не закончился.

«Мы сообщили, что у нас есть проблемы с краном, — нам все поменяли. Единственное, что здесь немного пыльно, но тут у всех так», — сказала спортсменка.

Соревнования в Уфе пройдут с 15 по 17 декабря.

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Анна Сатдинова
Биатлон Союз биатлонистов России

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

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