Российские биатлонистки пожаловались на условия в гостинице в Уфе
Российские биатлонистки Наталья Гербулова и Екатерина Носкова пожаловались в телеграм-канале, который они ведут совместно, на условия проживания в гостинице в Уфе, где пройдет второй этап Кубка содружества.
«Мы очень рады, что в Уфе делают ремонт, но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее! Почему, если такая ситуация, спортсменов вообще сюда заселяют?» — говорится в сообщении.
Биатлонистки заявили, что после полуночи сами убирали в номере. Также в телеграм-канале опубликовано видео из санузла спортсменок из Красноярска, где нет шторки в душе, сидения на унитазе, а вода из крана в раковине льется сразу на пол.
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил «РИА Новости», что организация разберется с условиями проживания спортсменок.
Биатлонистка из Красноярска Жанна Максимович рассказала «Матч ТВ», что в команде знали о ремонте в гостинице, но не ожидали, что он еще не закончился.
«Мы сообщили, что у нас есть проблемы с краном, — нам все поменяли. Единственное, что здесь немного пыльно, но тут у всех так», — сказала спортсменка.
Соревнования в Уфе пройдут с 15 по 17 декабря.
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