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Сборная «Россия 25» обыграла Белоруссию на Кубке «Первого канала»

Сборная «Россия 25» вырвала победу у Белоруссии на Кубке «Первого канала»
Встреча завершилась со счетом 5:3. Подопечные Романа Ротенберга уступали до 57-й минуты, но забросили три шайбы в концовке
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Сборная «Россия 25» обыграла команду Белоруссии со счетом 5:3 во втором матче Кубка «Первого канала», который проходит в Санкт-Петербурге.

В составе победителей шайбы забросили Никита Гребенкин (13-я минута), Василий Глотов (39-я), Александр Никишин (57-я), Сергей Толчинский (59-я) и Илья Сафонов (60-я). У проигравших отличились Степан Фальковский (7-я), Роман Горбунов (36-я) и Вадим Мороз (52-я).

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Фото:fhr.ru

В первом матче сборная России обыграла команду «Звезды и ВХЛ» со счетом 5:2. В заключительной встрече турнира россияне 17 декабря сыграют против сборной Казахстана.

Команда молодых звезд «Россия 25» была создана в апреле из игроков, средний возраст которых 25 лет. В мае эта сборная, главным тренером которой является Роман Ротенберг, провела турне, в рамках которого сыграла восемь матчей с Белоруссией и один с Казахстаном в разных городах.

Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на итоговую победу «Россия 25» в следующем матче с коэффициентом 1,10, на победу Казахстана — с коэффициентом 7,00.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Кубок «Первого канала» Роман Ротенберг

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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