Спорт⁠,
0

Чемпион КХЛ вырвал победу у «Салавата Юлаева», уступая 0:2

Чемпион КХЛ «Локомотив» вырвал победу у «Салавата Юлаева», уступая 0:2
«Салават Юлаев» вел в первом периоде 2:0. «Локомотив» смог сравнять счет на 51-й минуте и выйти вперед, но уфимцы перевели игру в овертайм, где хозяева добились победы
Александр Радулов
Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Ярославский «Локомотив» победил уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, уступая за десять минут до конца встречи.

Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3.

Гости вели в счете до 51-й минуты, «Локомотив» смог сравнять и выйти вперед, но уфимцы перевели встречу в дополнительное время.

У действующих чемпионов отличились Георгий Иванов (23-я минута), Никита Кирьянов (51-я), Александр Радулов (54-я) и Максим Шалунов (65-я).

У «Салавата Юлаева» забили Артем Горшков (16-я), Владислав Ефремов (18-я) и Джек Родуолд (59-я).

В КХЛ произошло третье тренерское увольнение за день
Спорт
Дмитрий Рябыкин

39-летний Радулов является лучшим бомбардиром и снайпером «Локомотива» (13 голов и 14 передач).

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» второй раз в сезоне. Первая игра прошла в Уфе 2 ноября и закончилась со счетом 4:1 в пользу ярославского клуба.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Локомотив Ярославль ХК Салават Юлаев Александр Радулов
