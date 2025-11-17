 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Германия Словакия 1 1,28 x 6,3 2 11 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Турция 1 1,2 x 6,6 2 13 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Азербайджан Франция 1 37 x 16 2 1,05 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Литва 1 1,07 x 11 2 36 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Бельгия Лихтенштейн 1 1,02 x 23 2 53 Футбол ЧМ 2026. Азия. Отборочный этап Ирак ОАЭ 1 2,1 x 2,8 2 4 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Косово Швейцария 1 5,8 x 3,95 2 1,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

В КХЛ произошло третье тренерское увольнение за день

Тренера Рябыкина уволили из «Локомотива»
Дмитрий Рябыкин летом вошел в штаб Боба Хартли и, по его словам, отвечал за игру в большинстве — по этому показателю «Локомотив» на предпоследнем месте в КХЛ
Дмитрий Рябыкин
Дмитрий Рябыкин (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Серебряный призер чемпионата мира 2002 года в составе сборной России Дмитрий Рябыкин сообщил «Матч ТВ», что его уволили из тренерского штаба ярославского «Локомотива» без объяснения причин.

Рябыкин летом вошел в штаб Боба Хартли. Ярославская команда проиграла два из трех последних матчей, но лидирует в Западной конференции КХЛ.

«Это произошло в понедельник, когда меня вызвали к президенту клуба Юрию Яковлеву. Там сообщили, что со мной прекращают трудовые отношения. Причины не объяснили, да и я сам не спрашивал», — сказал 49-летний Рябыкин.

По его словам, он отвечал за игру команды в большинстве, и это было для него «что-то новое». По этому показателю «Локомотив» занимает предпоследнее место в лиге (реализация — 11,5%, хуже только у «Лады»).

Также Рябыкин сказал, что у него не было конфликта с игроками.

Рябыкин на протяжении карьеры играл на позиции защитника в таких клубах, как московское «Динамо», «Авангард», СКА, «Трактор» и «Югра».

Отставка Рябыкина стала третьей в лиге за день — ранее московское «Динамо» уволило Алексея Кудашова, а «Трактор» сообщил об уходе Бенуа Гру (оба — главные тренеры).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Локомотив Ярославль
Материалы по теме
Забившего пять голов Яшкина признали лучшим форвардом недели в КХЛ
Спорт
Чемпион КХЛ потерпел первое домашнее поражение в сезоне
Спорт
«Динамо» объявило об отставке тренера-рекордсмена «по инициативе клуба»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Премьер Ирака обсудил с Алекперовым санкции США против ЛУКОЙЛа Бизнес, 18:25
Politico узнало, что фон дер Ляйен допустила экономический тупик Украины Экономика, 18:22
Какой ресторан выбрать: сет в честь Костромы, велнес-меню и гастротеатр Стиль, 18:18
Бастрыкин запросил разрешения на дела о взятках против еще двух судей Общество, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Флагман британского флота впервые перейдет под прямое командование НАТО Политика, 18:05
Пол Маккартни записал немой трек в знак протеста против ИИ в музыке Технологии и медиа, 18:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Блогер Джейк Пол проведет бой с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа Спорт, 18:01
Tank 400 получит в России голосовой помощник и сервисы «Яндекса» Авто, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Глава союза промышленников Запорожья задержан за посредничество во взятке Политика, 17:54
ЦБ сохранил курс доллара на 18 ноября выше ₽81 Инвестиции, 17:53
Гид по Ташкенту: где жить, где есть, что посмотреть Стиль, 17:48
Медведев назвал условие завершения военной операции Политика, 17:48