В КХЛ произошло третье тренерское увольнение за день
Серебряный призер чемпионата мира 2002 года в составе сборной России Дмитрий Рябыкин сообщил «Матч ТВ», что его уволили из тренерского штаба ярославского «Локомотива» без объяснения причин.
Рябыкин летом вошел в штаб Боба Хартли. Ярославская команда проиграла два из трех последних матчей, но лидирует в Западной конференции КХЛ.
«Это произошло в понедельник, когда меня вызвали к президенту клуба Юрию Яковлеву. Там сообщили, что со мной прекращают трудовые отношения. Причины не объяснили, да и я сам не спрашивал», — сказал 49-летний Рябыкин.
По его словам, он отвечал за игру команды в большинстве, и это было для него «что-то новое». По этому показателю «Локомотив» занимает предпоследнее место в лиге (реализация — 11,5%, хуже только у «Лады»).
Также Рябыкин сказал, что у него не было конфликта с игроками.
Рябыкин на протяжении карьеры играл на позиции защитника в таких клубах, как московское «Динамо», «Авангард», СКА, «Трактор» и «Югра».
Отставка Рябыкина стала третьей в лиге за день — ранее московское «Динамо» уволило Алексея Кудашова, а «Трактор» сообщил об уходе Бенуа Гру (оба — главные тренеры).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине
Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ
Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине
В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией
В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая