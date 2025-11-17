В КХЛ произошло третье тренерское увольнение за день

Дмитрий Рябыкин летом вошел в штаб Боба Хартли и, по его словам, отвечал за игру в большинстве — по этому показателю «Локомотив» на предпоследнем месте в КХЛ

Дмитрий Рябыкин (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Серебряный призер чемпионата мира 2002 года в составе сборной России Дмитрий Рябыкин сообщил «Матч ТВ», что его уволили из тренерского штаба ярославского «Локомотива» без объяснения причин.

Рябыкин летом вошел в штаб Боба Хартли. Ярославская команда проиграла два из трех последних матчей, но лидирует в Западной конференции КХЛ.

«Это произошло в понедельник, когда меня вызвали к президенту клуба Юрию Яковлеву. Там сообщили, что со мной прекращают трудовые отношения. Причины не объяснили, да и я сам не спрашивал», — сказал 49-летний Рябыкин.

По его словам, он отвечал за игру команды в большинстве, и это было для него «что-то новое». По этому показателю «Локомотив» занимает предпоследнее место в лиге (реализация — 11,5%, хуже только у «Лады»).

Также Рябыкин сказал, что у него не было конфликта с игроками.

Рябыкин на протяжении карьеры играл на позиции защитника в таких клубах, как московское «Динамо», «Авангард», СКА, «Трактор» и «Югра».

Отставка Рябыкина стала третьей в лиге за день — ранее московское «Динамо» уволило Алексея Кудашова, а «Трактор» сообщил об уходе Бенуа Гру (оба — главные тренеры).