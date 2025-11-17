 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Карпин стал одним из худших тренеров в истории «Динамо»

«Динамо» в 22 матчах при Валерии Карпине в среднем за матч набрало 1,32 очка. Этот результат стал 43-м среди тренеров в истории клуба

Валерий Карпин показал один из худших результатов среди тренеров в истории «Динамо» по очкам за матч, об этом следует из данных портала Transfermarkt.

«Динамо» в 22 матчах при Карпине в среднем за матч набрало 1,32 очка. Этот результат стал 43-м среди тренеров в истории клуба.

Среди специалистов, которые возглавляли команду более десяти матчей, меньше очков набрали еще десять тренеров: Юрий Семин (0,95), Олег Романцев (1), Ярослав Гржебик (1), Андрей Кобелев (1,03), Евгений Горянский (1,04), Вадим Иванов (1,07), Иво Вортман (1,14), Дмитрий Хохлов (1,21), Виктор Бондаренко (1,23), Александр Новиков (1,30).

Семин назвал правильным уход Карпина из «Динамо»
Спорт
Валерий Карпин

Ранее портал Opta сообщил, что Карпин выдал худший старт с московским «Динамо» за последние 19 лет. Команда набрала лишь 17 очков в 15 турах РПЛ. Это слабейший показатель с 2006 года, когда Юрий Семин набрал десять очков в первых 15 матчах во главе «бело-голубых». Тогда тренер покинул клуб после 15-го тура.

Карпин 17 ноября заявил, что принял решение покинуть пост главного тренера московского «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России.

Карпин возглавлял «Динамо» с июня, команда завершила первый круг РПЛ на десятом месте. В последний раз в чемпионате России команда выигрывала 26 сентября.

