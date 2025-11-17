Семин назвал правильным уход Карпина из «Динамо»
Возглавляющий сборную России Валерий Карпин принял правильное решение покинуть пост главного тренера московского «Динамо». Об этом «РБК Спорт» заявил бывший главный тренер сборной России и многолетний наставник «Локомотива» Юрий Семин.
«Ничего необычного в этом нет. Мое мнение, что это хорошее, правильное решение. Ему надо сосредоточиться на главной команде. Тем более что в недалеком будущем будем играть в международных официальных матчах. Лучше раньше уйти», — сказал Семин.
По словам тренера, он не видит смысла давать оценку работы Карпина в «Динамо». «Может, сейчас они б выиграли все игры и оказались в тройке лучших. Никто не знает», — отметил он, добавив, что текущие результаты клуба выглядят неудовлетворительными для всех.
Карпин 17 ноября заявил, что принял решение покинуть пост главного тренера московского «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России.
Карпин возглавлял «Динамо» с июня, команда завершила первый круг РПЛ на десятом месте. В последний раз в чемпионате России команда выигрывала 26 сентября. Ранее в этом году Карпин ушел из «Ростова» — тоже чтобы полностью посвятить себя сборной.
Сборная России с момента отстранения в 2022 году не проигрывала на протяжении 23 товарищеских матчей до последней встречи с командой Чили (0:2) 15 ноября.
