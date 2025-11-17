 Перейти к основному контенту
Спорт
0
Эксклюзив

Семин назвал правильным уход Карпина из «Динамо»

Юрий Семин отметил, что не видит смысла давать оценку работы Валерия Карпина в «Динамо»
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Вячеслав Евдокимов / ТАСС)

Возглавляющий сборную России Валерий Карпин принял правильное решение покинуть пост главного тренера московского «Динамо». Об этом «РБК Спорт» заявил бывший главный тренер сборной России и многолетний наставник «Локомотива» Юрий Семин.

«Ничего необычного в этом нет. Мое мнение, что это хорошее, правильное решение. Ему надо сосредоточиться на главной команде. Тем более что в недалеком будущем будем играть в международных официальных матчах. Лучше раньше уйти», — сказал Семин.

Карпин объявил об уходе из «Динамо»
Спорт
Валерий Карпин

По словам тренера, он не видит смысла давать оценку работы Карпина в «Динамо». «Может, сейчас они б выиграли все игры и оказались в тройке лучших. Никто не знает», — отметил он, добавив, что текущие результаты клуба выглядят неудовлетворительными для всех.

Карпин 17 ноября заявил, что принял решение покинуть пост главного тренера московского «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России.

Карпин возглавлял «Динамо» с июня, команда завершила первый круг РПЛ на десятом месте. В последний раз в чемпионате России команда выигрывала 26 сентября. Ранее в этом году Карпин ушел из «Ростова» — тоже чтобы полностью посвятить себя сборной.

Сборная России с момента отстранения в 2022 году не проигрывала на протяжении 23 товарищеских матчей до последней встречи с командой Чили (0:2) 15 ноября.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол ФК Динамо Москва Валерий Карпин
