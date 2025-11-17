Блогер Джейк Пол проведет бой с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа

Бой пройдет 19 декабря в Майами и будет состоять из восьми раундов

Джейк Пол (Фото: Leonardo Fernandez / Getty Images)

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа проведет бой с блогером Джейком Полом, это подтвердили промоутерские компании соперников Matchroom и MVP, пишет The Athletic.

Бой пройдет 19 декабря в Майами (штат Флорида) и будет состоять из восьми раундов по три минуты, его покажет Netflix.

36-летний Джошуа — бывший чемпион WBO, WBA и IBF, не проводил бои после проигрыша Даниэлю Дюбуа в сентябре 2024 года. У британца 32 боя в карьере, 28 побед и четыре поражения — помимо Дюбуа, он проигрывал Энди Руису и дважды Александру Усику.

У 28-летнего Пола в ноябре сорвался бой с чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом, которого обвинили в домашнем насилии. Пол провел 13 боксерских боев, одержал 12 побед (в том числе над 58-летним Майком Тайсоном), но ему ни разу не противостоял продолжающий карьеру тяжеловес.