Промоутер Энтони Джошуа подтвердил переговоры о бое с Джейком Полом

Эдди Хирн: Энтони Джошуа еще не договорился о бое с Джейком Полом

Промоутер заявил, что Джошуа будет интересен этот бой, если он испортит карьеру Полу и принесет миллионы долларов, но пока стороны не достигли договоренности

Энтони Джошуа (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа ведет переговоры о бое с блогером Джейком Полом, подтвердил Би-би-си промоутер британского боксера Эдди Хирн.

При этом Хирн заявил, что сообщения о том, что стороны практически договорились, преждевременны.

«У нас запланирован большой бой на февраль, а в следующем году, надеюсь, будет большой бой против Тайсона Фьюри», — сказал Хирн.

Он добавил, что Джошуа готов провести еще один небольшой бой, «если это разрушит карьеру мистера Пола и принесет десятки миллионов долларов», но пока ничего не решено.

Джошуа не выходил на ринг с сентября 2024 года, проиграв Даниэлю Дюбуа в бою за титул IBF.

Пол должен был 14 ноября встретиться с чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом в выставочном поединке. Но бой отменили после того, как бывшая девушка обвинила Дэвиса в побоях.

Всего на счету Пола 12 побед и одно поражение на профессиональном ринге. В ноябре 2024 года он победил бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 58-летнего Майка Тайсона.