Месси посетил стадион «Барселоны» и выразил надежду, что вернется

Месси заявил, что очень скучает по «Камп Ноу», который находится на реконструкции с 2023 года, и надеется вернуться на арену не только для прощального матча. У футболиста контракт с «Интер Майами» до 2028-го

Лионель Месси (Фото: Rich Storry / Getty Images)

Аргентинский нападающий Лионель Месси опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фотографии со стадиона «Барселоны» «Камп Ноу» и заявил, что однажды надеется туда вернуться.

По словам Месси, он скучает по этой арене «всем сердцем».

«Надеюсь, однажды я смогу вернуться, и не только для того, чтобы попрощаться как игрок, чего я так и не сделал», — написал Месси.

Месси был игроком «Барселоны» в 2003–2021 годах, десять раз выиграл в составе клуба чемпионат Испании и четыре раза — Лигу чемпионов.

Форвард ушел из каталонского клуба в ПСЖ.

У 38-летнего Месси контракт с клубом MLS «Интер Майами» до 2028 года. Его команда ранее вышла в четвертьфинал плей-офф.

«Камп Ноу» закрылся на реконструкцию в 2023 году, команда пока играет на Олимпийском стадионе. Предполагается, что первый матч на обновленной арене «Барселона» проведет в конце ноября.