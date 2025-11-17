Сафонов о голе от Перу: «Пару дней был в печали»

Сафонов фразой «пару дней был в печали» оценил гол от сборной Перу

Сафонов пропустил дальний удар от перуанского футболиста Валеры на 82-й минуте. По словам голкипера, он мог сыграть лучше

Матвей Сафонов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Голкипер сборной России Матвей Сафонов заявил в телеграм-канале, что ему было неприятно из-за своей не самой лучшей игры в матче с командой Перу (1:1).

Сафонов пропустил дальний удар от Алекса Валеры на 82-й минуте. Матч прошел в Санкт-Петербурге 12 ноября.

«Честно говоря, пару дней был в печали. Пропускаешь такие голы — и сразу понимаешь, что можешь лучше. И должен лучше», — написал Сафонов, отметив, что благодарен сборной за доверие.

Главный тренер сборной России Карпин после матча с Перу предположил, что Сафонов «потерял ворота в какой-то момент» и у него «нога поехала».

Сафонов не играл в следующем матче сборной с Чили (0:2) 15 ноября.