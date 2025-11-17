Сафонов фразой «пару дней был в печали» оценил гол от сборной Перу
Голкипер сборной России Матвей Сафонов заявил в телеграм-канале, что ему было неприятно из-за своей не самой лучшей игры в матче с командой Перу (1:1).
Сафонов пропустил дальний удар от Алекса Валеры на 82-й минуте. Матч прошел в Санкт-Петербурге 12 ноября.
«Честно говоря, пару дней был в печали. Пропускаешь такие голы — и сразу понимаешь, что можешь лучше. И должен лучше», — написал Сафонов, отметив, что благодарен сборной за доверие.
Главный тренер сборной России Карпин после матча с Перу предположил, что Сафонов «потерял ворота в какой-то момент» и у него «нога поехала».
Сафонов не играл в следующем матче сборной с Чили (0:2) 15 ноября.
