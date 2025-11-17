Экс-скаут НХЛ заявил, что Ротенберг придаст импульс любому клубу КХЛ

Алексей Дементьев считает, что назначение Романа Ротенберга в любой клуб придаст команде «серьезный импульс». Скаут отметил, что тренер обладает опытом и харизмой

Роман Ротенберг (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Роман Ротенберг является самым заметным кандидатом на пост главного тренера любого из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение «РБК Спорт» высказал бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл» Алексей Дементьев, комментируя тренерские перестановки в «Динамо».

Столичный клуб 17 ноября объявил об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера. Летом этого года в совет директоров «Динамо» вошел Роман Ротенберг, который отвечает за развитие академии.

«Назначение Романа Борисовича в любую команду придаст достаточно серьезный импульс. Это 100%. Из всех доступных кандидатов на рынке Роман Борисович является самым заметным. Если сделать список из возможных кандидатов, то можно наглядно увидеть, что из всех потенциальных специалистов на рынке есть Светлов, Воробьев, Назаров, Леонтьев. Ротенберг один из тех людей, кто обладает опытом, харизмой. Он умеет мотивировать, знает игру и хоккеисты готовы исполнять его требования», — сказал Дементьев «РБК Спорт».

В конце августа руководство «Динамо» заявляло, что вопрос о назначении Ротенберга главным тренером не рассматривается.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов. Он работал в «Динамо» с 2021 года по май 2025-го.

«Динамо» на данный момент занимает пятое место в Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах.