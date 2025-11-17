 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Германия Словакия 1 1,28 x 6,3 2 11 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Турция 1 1,2 x 6,6 2 13 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Азербайджан Франция 1 37 x 16 2 1,05 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Литва 1 1,08 x 10,5 2 33 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Бельгия Лихтенштейн 1 1,02 x 23 2 53 Футбол ЧМ 2026. Азия. Отборочный этап Ирак ОАЭ 1 2,1 x 2,85 2 4,05 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Косово Швейцария 1 5,8 x 3,95 2 1,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Экс-скаут НХЛ заявил, что Ротенберг придаст импульс любому клубу КХЛ

Дементьев: Ротенберг на посту тренера придаст новый импульс любому клубу КХЛ
Алексей Дементьев считает, что назначение Романа Ротенберга в любой клуб придаст команде «серьезный импульс». Скаут отметил, что тренер обладает опытом и харизмой
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Роман Ротенберг является самым заметным кандидатом на пост главного тренера любого из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение «РБК Спорт» высказал бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл» Алексей Дементьев, комментируя тренерские перестановки в «Динамо».

Столичный клуб 17 ноября объявил об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера. Летом этого года в совет директоров «Динамо» вошел Роман Ротенберг, который отвечает за развитие академии.

«Назначение Романа Борисовича в любую команду придаст достаточно серьезный импульс. Это 100%. Из всех доступных кандидатов на рынке Роман Борисович является самым заметным. Если сделать список из возможных кандидатов, то можно наглядно увидеть, что из всех потенциальных специалистов на рынке есть Светлов, Воробьев, Назаров, Леонтьев. Ротенберг один из тех людей, кто обладает опытом, харизмой. Он умеет мотивировать, знает игру и хоккеисты готовы исполнять его требования», — сказал Дементьев «РБК Спорт».

«Динамо» объявило об отставке тренера-рекордсмена «по инициативе клуба»
Спорт
Алексей Кудашов

В конце августа руководство «Динамо» заявляло, что вопрос о назначении Ротенберга главным тренером не рассматривается.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов. Он работал в «Динамо» с 2021 года по май 2025-го.

«Динамо» на данный момент занимает пятое место в Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей ХК Динамо Москва Алексей Кудашов КХЛ
Материалы по теме
«Динамо» объявило об отставке тренера-рекордсмена «по инициативе клуба»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Семин назвал правильным уход Карпина из «Динамо» Спорт, 20:00
Тренды рекламного рынка: AI, финтех-медиа и запрос на «тишину» Радио, 19:57
Грэм заявил о движении «сокрушительных» санкций против России в конгрессе Политика, 19:55
Чистая прибыль «Билайна» достигла ₽21,4 млрд за девять месяцев Отрасли, 19:55
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Цена российской нефти Urals опустилась ниже $40 Бизнес, 19:44
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Индия и Россия в преддверии визита Путина готовят несколько соглашений Политика, 19:37
Итоги первого дня авиасалона в Дубае. Фото Общество, 19:32 
Майнеры добыли 95% всех биткоинов с учетом утерянных и недоступных Крипто, 19:31
Reuters узнал, что Chevron изучает покупку активов ЛУКОЙЛа за рубежом Бизнес, 19:27
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Хоккеисты устроили четыре драки в матче КХЛ Спорт, 19:21
Карпин объявил об уходе из «Динамо» Спорт, 19:20