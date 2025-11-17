Вяльбе заявила, что лучшая российская лыжница вернется в спорт из декрета
Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Наталья Терентьева (Непряева) возобновит спортивную карьеру после рождения второго ребенка, заявила Vseprosport президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Лыжница накануне сообщила в телеграм-канале, что они с мужем, призером Игр-2022 Александром Терентьевым, ждут второго ребенка.
Вяльбе назвала эту новость очень приятной и сказала, что знала о ней с первых дней.
«В предстоящем сезоне мы еще увидим ее на соревнованиях. Ясное дело, что Наташа после рождения второго ребенка вернется в спорт. Она молодая девушка. Пока родители молодые, пусть рожают спортсменки — есть кому посидеть с ребенком», — сказала Вяльбе.
Терентьева в августе прошлого года родила дочь и уже в декабре вернулась к соревнованиям, а в январе—марте выиграла 12 гонок подряд, в том числе взяла четыре золотые медали на чемпионате России.
Терентьева на Олимпиаде в Пекине выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Также на ее счету бронза в эстафете на Играх-2018. В 2022 году лыжница выиграла Кубок мира и «Тур де Ски».
Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года. На Игры в Италии FIS их не допустили, на это решение подана апелляция.
