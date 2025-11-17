 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Вяльбе заявила, что лучшая российская лыжница вернется в спорт из декрета

Вяльбе: Наталья Терентьева после рождения второго ребенка вернется в спорт
Наталья Терентьева накануне сообщила, что ждет второго ребенка. Елена Вяльбе заявила, что лыжница еще выступит на соревнованиях в этом сезоне, а после рождения ребенка вернется в спорт. Россияне пока отстранены от турниров FIS
Наталья Терентьева
Наталья Терентьева (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Наталья Терентьева (Непряева) возобновит спортивную карьеру после рождения второго ребенка, заявила Vseprosport президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Лыжница накануне сообщила в телеграм-канале, что они с мужем, призером Игр-2022 Александром Терентьевым, ждут второго ребенка.

Вяльбе назвала эту новость очень приятной и сказала, что знала о ней с первых дней.

«В предстоящем сезоне мы еще увидим ее на соревнованиях. Ясное дело, что Наташа после рождения второго ребенка вернется в спорт. Она молодая девушка. Пока родители молодые, пусть рожают спортсменки — есть кому посидеть с ребенком», — сказала Вяльбе.

Терентьева в августе прошлого года родила дочь и уже в декабре вернулась к соревнованиям, а в январе—марте выиграла 12 гонок подряд, в том числе взяла четыре золотые медали на чемпионате России.

Терентьева на Олимпиаде в Пекине выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Также на ее счету бронза в эстафете на Играх-2018. В 2022 году лыжница выиграла Кубок мира и «Тур де Ски».

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS) с 2022 года. На Игры в Италии FIS их не допустили, на это решение подана апелляция.

Анна Сатдинова
лыжи Наталья Терентьева (Непряева)
