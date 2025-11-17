 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Кудашов объявил об уходе с поста главного тренера хоккейного «Динамо»

Кудашов подтвердил, что уходит с поста главного тренера «Динамо», который занимал с 2021-го. По данным «СЭ», исполняющим обязанности назначили Козлова

Алексей Кудашов отправлен в отставку с поста главного тренера столичного хоккейного клуба «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс». Кудашов подтвердил эту информацию в комментарии «Матч ТВ».

«Это правда. Завтра должна быть четкость», — сказал он.

По информации «СЭ», исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов. Он работал в «Динамо» с 2021-го по май 2025 года. В начале июня Козлов был назначен главным тренером «Сочи», но уже 19 июля он покинул команду, не проведя ни одного матча, а в сентябре вернулся в «Динамо» на фоне провального старта команды в сезоне.

Московское «Динамо» нанесло «Сибири» 12-е подряд поражение в КХЛ
Спорт
Фото:телеграм-канал ХК «Динамо» (Москва)

54-летний Кудашов был главным тренером «Динамо» с 2021 года. Его контракт оканчивается в следующем году. При Кудашове команда во второй раз в истории победила в регулярном чемпионате КХЛ, завоевав Кубок континента (сезон 2024/2025). Однако обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне впервые стал ярославский «Локомотив».

«Динамо» на данный момент занимает пятое место в Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах. В последней встрече 15 ноября клуб обыграл «Сибирь» в гостях со счетом 3:2. 

Летом этого года в совет директоров «Динамо» вошел Роман Ротенберг, до этого в течение трех лет возглавлявший петербургский СКА. Он отвечает за развитие академии. Руководство «Динамо» тогда заявило, что вопрос о назначении Ротенберга главным тренером не рассматривается.

