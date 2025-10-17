Сборная России без турниров впервые за 9 лет вошла в топ-30 рейтинга ФИФА
Сборная России по футболу после октябрьских товарищеских матчей поднялась с 33-го на 30-е место в рейтинге ФИФА.
В топ-30 россияне не попадали с июня 2016 года.
Команда Валерия Карпина 10 октября обыграла в Волгограде Иран (2:1), а 14 октября крупно победила в Москве Боливию (3:0).
Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года. Но эти матчи учитываются в рейтинге.
Лидером рейтинга остается сборная Испании, на вторую строчку поднялась Аргентина, действующий чемпион мира, обойдя Францию.
В ноябре у сборной России запланированы домашние матчи с Перу (12 числа) и Чили (15).
