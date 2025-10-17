Вторая ракетка России рассказала, что могла получить чешский паспорт

Екатерина Александрова сообщила, что у нее была возможность получить гражданство Чехии, где она живет с детства, но она отказалась из-за сложностей с бюрократией

Екатерина Александрова (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала на YouTube-канале First&Red, что ей поступало предложение получить гражданство Чехии.

«Предлагали, что с чешским паспортом будет намного удобнее перемещаться по миру и по Европе», — сказала 30-летняя теннисистка.

По словам Александровой, в какой-то момент она об этом задумывалась. «Но там нужно было собирать очень много бумаг, и как-то одно на второе [наложилось], и как-то у меня так это отошло на соседние планы, и так почему-то я к этому и не вернулась», — добавила спортсменка.

Александрова родилась в Челябинске, но с детства живет в Чехии.

Российская теннисистка занимает десятое место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.