Черчесов заявил, что лимит на легионеров нужен в РПЛ в разумных пределах

Тренер считает, что все иностранцы должны иметь право выходить одновременно на поле

Станислав Черчесов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Лимит на легионеров в российском футболе нужен, но в разумных пределах. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который сейчас возглавляет грозненский «Ахмат».

«Всегда говорил: он нужен, но в разумных пределах. Слово «лимит» само по себе неприятное — как будто тебя ограничивают. <...> Пускай будет восемь, девять, максимум десять легионеров. Главное, чтобы все имели право выходить на поле одновременно», — сказал Черчесов.

Тренер отметил, что неправильно, когда во время матча он вынужден считать паспорта. «Вот идет игра, мне надо сделать замену — условно, поменять Жиркова на Джуджака. Но понимаю: чтобы выпустить венгра, надо еще кого-то заменить, чтобы уложиться в лимит. А матч не ждет! Мне нужен футболист по позиции, а я вынужден не на поле смотреть, а национальности ребят вспоминать», — добавил Черчесов.

На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров, при этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами.

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее говорил, что лимит на легионеров планируется с 2028 года ужесточить до десяти в заявке и до пяти на поле вместо нынешних 13 и восьми соответственно.