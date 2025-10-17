 Перейти к основному контенту
«Мощнейший импульс». Поможет ли дело настольного тенниса в CAS другим

Юристы оценили, как дело настольного тенниса в CAS повлияет на российский спорт
Отстранение российских спортсменов от соревнований по настольному теннису было признано Спортивным арбитражным судом CAS) дискриминацией. «РБК Спорт» обратился к юристам, чтобы понять, сможет ли это дело стать прецедентом
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об исключении российских и белорусских спортсменов из соревнований.

Юридическая компания Sila Lawyers, представляющая интересы Федерации настольного тенниса России (ФНТР), сообщила, что дело об отстранении российских теннисистов стало первым случаем, когда CAS признал дискриминацию в отношении россиян. Несмотря на то что решение об отмене отстранения было принято CAS еще в 2024 году, мотивировка решения суда стала известна только сейчас.

CAS впервые увидел дискриминацию в отстранении российских спортсменов
Спорт
Фото:imago / Global Look Press

В сообщении отмечается, что CAS признал действия ETTU неправомерными ввиду отсутствия рассмотрения менее ограничивающих вариантов участия в турнирах, таких как участие под нейтральным флагом. Кроме того, выводы суда применяются только к настольному теннису и не распространяются на другие виды спорта, такие как футбол.

В 2022 году российские и белорусские спортсмены, занимающиеся настольным теннисом, были отстранены от международных соревнований, а российские клубы — от участия в Лиге чемпионов.

В то время как Международная федерация настольного тенниса (ITTF) в 2023 году последовала рекомендациям МОК, Европейский союз настольного тенниса (ETTU) принял решение просто не допускать россиян к участию в соревнованиях.

По мнению министра спорта Михаила Дегтярева, решение CAS, безусловно, может служить «прецедентом и базисом» для других федераций.

Действительно ли это дело может помочь другим видам спорта? Об этом «РБК Спорт» узнал у опрошенных юристов.

Юрист и партнер компании SILA International Lawyers, которая представляла Федерацию настольного тенниса России (ФНТР), Михаил Прокопец в разговоре с «РБК Спорт» заявил, что действия по отношению к российский спортсменам считаются нарушением Олимпийской хартии.

«А как мы знаем, она распространяется на все виды спорта. Я не могу представить себе ситуацию, при которой Олимпийская хартия распространяется на теннис, но при этом не распространяется на футбол», — сказал юрист.

Прокопец также отметил непоследовательность в решениях арбитража. «В одних случаях, например в футболе, нам сказали, что нет, это не является проблемой дискриминации, а в настольном теннисе, наоборот, является. Хотя во всех решениях [международных федераций] и спорах по всем видам спорта было сказано одно и то же», — добавил он.

По словам юриста, российский спорт впервые получил решение Лозаннского суда, в котором сказано, что отстранять спортсменов «в связи с деятельностью государства ненормально и это является дискриминацией».

Спортивный юрист и руководитель спортивной практики группы «КлеверКонсалт» Анна Анцелович заявила «РБК Спорт», что решения CAS не могут служить в строгом юридическом смысле прецедентами. И получается, что в других видах спорта необязательно суд должен принимать во внимание такое же решение.

«Оно может быть принято во внимание, может быть каким-то образом видоизменено, но не как прецедент. Не будет такого, что раз было вынесено такое решение, то все остальные обязаны выносить такое же», — сказала юрист.

Анцелович также отметила, что обжаловать решение можно строго в определенные сроки. Если они были пропущены, то вернуться к обжалованию нельзя.

Спортивный юрист Сергей Алексеев заявил ТАСС, что решение CAS по делу о настольном теннисе показательное, поскольку соответствует нормам международного спортивного права.

«В большинстве видов происходят грубое нарушение прав спортсменов и дискриминация по национальному признаку. В частности, грубо нарушаются право равного доступа на участие в соревнованиях, право на труд, имущественные права, потому что спортсмены теряют возможность получать призовые», — приводит слова юриста ТАСС.

Хотя в CAS нет прецедентного права как такового, суд, конечно, учитывает собственную практику при разрешении аналогичных дел. «Поэтому решение о признании дискриминации в настольном теннисе должно дать мощнейший импульс для полного восстановления прав всего российского спорта», — добавил Алексеев.

Полина Мельникова
настольный теннис CAS
