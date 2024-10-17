Путин связал будущее и суверенитет страны с вовлечением россиян в спорт

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Будущее и суверенитет России зависят от регулярности занятий спортом россиянами, заявил президент Владимир Путин на презентации новых спортивных объектов. Он участвовал в мероприятии в режиме видеоконференции.

«Важно, чтобы <...> у людей по всей нашей стране была возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой. Все это напрямую определяет качество и продолжительность жизни людей, здоровье наших граждан, наше демографическое будущее, а значит, и силу, суверенитет страны», — сказал президент.

Он подчеркнул, что за последние годы количество россиян, регулярно занимающихся спортом, увеличилось с 40 до 56,8%.

С 2019 года, как отметил Путин, на развитие спортивной инфраструктуры из федерального бюджета были направлены солидные ресурсы — около 160 млрд руб.

Ранее, 15 октября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Алексеевском районе появится новый спорткомплекс «Стальной». Его возводят в рамках государственной программы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета.

В настоящий момент он готов наполовину. Пока завершены монолитные работы, устройство кровли находится на финальной стадии. Открыть комплекс планируется в 2025 году.