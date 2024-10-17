Экс-игрок «Спартака» завершил карьеру, вспомнив об игре в России
Ирландский футболист Эйден Макгиди, выступавший за московский «Спартак» в 2010–2013 годах, завершил карьеру в 38 лет, сообщает The Irish Examiner.
Последним клубом вингера был шотландский «Эр Юнайтед», в котором он был одновременно футболистом и техническим директором, но в этом сезоне не смог сыграть ни разу.
В «Спартаке» Макгиди сыграл 93 матча, в которых забил 13 голов. Его трансфер в московский клуб из «Селтика» в 2010 году (£9,5 млн) был на тот момент самым дорогим в шотландском футболе.
Макгиди провел 92 матча и забил пять голов за сборную Ирландии, выступал на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов. На клубном уровне вингер играл за «Селтик», «Сандерленд», «Эвертон» и другие команды.
«Мне повезло сыграть за столько отличных команд в Шотландии, Англии и России — блестящие воспоминания о лучших клубах», — заявил Макгиди.
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