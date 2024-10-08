Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры
Чемпион мира в составе сборной Испании Андрес Иньеста официально объявил о завершении карьеры футболиста.
«Я счастлив, что осуществил свою мечту стать профессиональным футболистом, это то, чего я хотел больше всего. Я прожил лучшую жизнь, которую можно прожить в карьере, эта история началась в Фуэнтеальбилье, затем в Альбасете, моей родине», — сказал Иньеста (слова спортсмена приводит Mundo Deportivo).
Он признался, что объявляет о завершении карьеры со слезами на глазах. «Это не слезы печали, это слезы того ребенка из Фуэнтеальбильи, который мечтал стать футболистом и достиг этого после больших стараний и жертв», — добавил он.
Иньеста в 2002–2018 годах выступал за «Барселону», в составе которой стал девятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, шестикратным обладателем Кубка Испании.
В составе сборной Испании он стал чемпионом мира и двукратным победителем европейского первенства. Именно Иньеста стал автором единственного гола в финале чемпионата мира — 2010 с командой Нидерландов (1:0).
Его называют одним из лучших полузащитников в истории. Множество раз Иньеста входил в символические сборные мира по версии ФИФА и УЕФА. В 2010-м стал вторым в голосовании на «Золотой мяч», приз лучшему игроку года, в 2012-м — третьим. В 2012 году стал игроком года по версии УЕФА.
Поле ухода из сборной и «Барселоны» в 2018 году выступал за японский клуб «Виссел Кобе» (2018–2023) и «Эмирейтс» (2023–2024) из ОАЭ.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Минцифры запретит анонимные рекламные звонки
Роман Ротенберг пожаловался на "дискриминацию по национальному признаку" в КХЛ
Эксперты оценили рост цен на такси
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Свыше 1 тыс. человек эвакуированы в Феодосии из-за пожара на нефтебазе
Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Что определяет цену на водку в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов