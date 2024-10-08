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Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры

Чемпион мира и Европы по футболу Андрес Иньеста завершил карьеру
Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании заявил, что смог осуществить свою мечту и теперь счастлив
Андрес Иньеста
Андрес Иньеста (Фото: Global Look Press)

Чемпион мира в составе сборной Испании Андрес Иньеста официально объявил о завершении карьеры футболиста.

«Я счастлив, что осуществил свою мечту стать профессиональным футболистом, это то, чего я хотел больше всего. Я прожил лучшую жизнь, которую можно прожить в карьере, эта история началась в Фуэнтеальбилье, затем в Альбасете, моей родине», — сказал Иньеста (слова спортсмена приводит Mundo Deportivo).

Андрес Иньеста опубликовал прощальное видео перед завершением карьеры
Спорт
Андрес Иньеста

Он признался, что объявляет о завершении карьеры со слезами на глазах. «Это не слезы печали, это слезы того ребенка из Фуэнтеальбильи, который мечтал стать футболистом и достиг этого после больших стараний и жертв», — добавил он.

Иньеста в 2002–2018 годах выступал за «Барселону», в составе которой стал девятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, шестикратным обладателем Кубка Испании.

В составе сборной Испании он стал чемпионом мира и двукратным победителем европейского первенства. Именно Иньеста стал автором единственного гола в финале чемпионата мира — 2010 с командой Нидерландов (1:0).

Его называют одним из лучших полузащитников в истории. Множество раз Иньеста входил в символические сборные мира по версии ФИФА и УЕФА. В 2010-м стал вторым в голосовании на «Золотой мяч», приз лучшему игроку года, в 2012-м — третьим. В 2012 году стал игроком года по версии УЕФА.

Поле ухода из сборной и «Барселоны» в 2018 году выступал за японский клуб «Виссел Кобе» (2018–2023) и «Эмирейтс» (2023–2024) из ОАЭ.

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Альвина Цаканян
Футбол Андрес Иньеста ФК Барселона сборная Испании по футболу
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