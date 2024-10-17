Матч КХЛ не смогли начать вовремя из-за проблем со льдом
Начало встречи регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и череповецкой «Северсталью» отложили ориентировочно на два часа из-за технических проблем, сообщила пресс-служба хабаровского клуба.
Матч должен был начаться в Хабаровске в 19:00 по местному времени (12:00 мск), команды успели провести разминку, но время стартового свистка несколько раз переносили.
В КХЛ заявили, что ледозаливочная машина повредила ледовую поверхность.
«Амур» занимает предпоследнее место в Восточной конференции, «Северсталь» — пятая на Западе.
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