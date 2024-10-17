Матч КХЛ не смогли начать вовремя из-за проблем со льдом

Матч КХЛ «Амур» — «Северсталь» отложили на два часа из-за проблем со льдом

Матч должен был начаться в 12:00 мск, команды успели провести разминку, но игру пока так и не начали из-за проблем со льдом, которую повредила ледозаливочная машина

Фото: Телеграм-канал ХК «Амур»

Начало встречи регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и череповецкой «Северсталью» отложили ориентировочно на два часа из-за технических проблем, сообщила пресс-служба хабаровского клуба.

Матч должен был начаться в Хабаровске в 19:00 по местному времени (12:00 мск), команды успели провести разминку, но время стартового свистка несколько раз переносили.

В КХЛ заявили, что ледозаливочная машина повредила ледовую поверхность.

«Амур» занимает предпоследнее место в Восточной конференции, «Северсталь» — пятая на Западе.