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В федерации назвали «нашими разведчиками» пловцов в нейтральном статусе

Глава федерации плавания: пловцы в нейтральном статусе будут нашими разведчиками
Владимир Сальников заявил, что ВФП решила отправить «ограниченный контингент» пловцов в нейтральном статусе на международные турниры, чтобы убедиться в возможности возвращения россиян, но никого не заставляют туда ехать
Пловец Евгений Рылов
Пловец Евгений Рылов (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил Metaratings, что пловцов никто не принуждает получать нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, а давшие согласие спортсмены покажут на своем опыте, как работают критерии допуска.

В октябре стало известно, что россияне по согласованию с тренерами начали обращаться в World Aquatics за допуском на международные турниры. Ранее нейтральный статус был у Юлии Ефимовой, которая хотела поехать на Олимпиаду в Париже, но не прошла отбор, и живущего в США Евгения Сомова. Один из лидеров сборной Евгений Рылов отказался выступать без российского флага.

Сальников сказал, что решение Рылова «абсолютно нормальное».

«На сегодня получение нейтрального статуса — это прежде всего проверка возможности возвращения наших пловцов на международную арену методом отправки с нашей стороны ограниченного контингента», — отметил глава ВФП.

По его словам, допущенные пловцы «будут в определенной степени нашими разведчиками» и покажут, «как этот статус работает или не работает».

Чемпион России по плаванию получил нейтральный статус
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Иван Кожакин

Среди получивших нейтральный статус также российские пловцы Ника Годун, Иван Кожакин и Андрей Минаков.

World Aquatics в сентябре прошлого года разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях и только по одному в каждой дисциплине. Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева называла эти условия «немыслимыми».

В октябре портал SwimSwam сообщил, что россиян могут допустить и в командных видах, но в международной федерации это опровергли.

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Анна Сатдинова
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