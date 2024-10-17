В федерации назвали «нашими разведчиками» пловцов в нейтральном статусе
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил Metaratings, что пловцов никто не принуждает получать нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, а давшие согласие спортсмены покажут на своем опыте, как работают критерии допуска.
В октябре стало известно, что россияне по согласованию с тренерами начали обращаться в World Aquatics за допуском на международные турниры. Ранее нейтральный статус был у Юлии Ефимовой, которая хотела поехать на Олимпиаду в Париже, но не прошла отбор, и живущего в США Евгения Сомова. Один из лидеров сборной Евгений Рылов отказался выступать без российского флага.
Сальников сказал, что решение Рылова «абсолютно нормальное».
«На сегодня получение нейтрального статуса — это прежде всего проверка возможности возвращения наших пловцов на международную арену методом отправки с нашей стороны ограниченного контингента», — отметил глава ВФП.
По его словам, допущенные пловцы «будут в определенной степени нашими разведчиками» и покажут, «как этот статус работает или не работает».
Среди получивших нейтральный статус также российские пловцы Ника Годун, Иван Кожакин и Андрей Минаков.
World Aquatics в сентябре прошлого года разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях и только по одному в каждой дисциплине. Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева называла эти условия «немыслимыми».
В октябре портал SwimSwam сообщил, что россиян могут допустить и в командных видах, но в международной федерации это опровергли.
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