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Чемпион России по плаванию получил нейтральный статус

Чемпион России по плаванию Иван Кожакин получил нейтральный статус
Теперь Иван Кожакин сможет выступать на международных соревнованиях. Всего на данный момент нейтральный статус есть у пяти российских пловцов
Иван Кожакин
Иван Кожакин (Фото: russwimming.ru)

Чемпион России по плаванию Иван Кожакин получил нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Об этом он сообщил «Матч ТВ».

«Мне пришло письмо с подтверждением [о присвоении нейтрального статуса]», — сказал Кожакин.

27-летний спортсмен является действующим чемпионом России на дистанции 100 м брассом.

Теперь он сможет выступать на международных соревнованиях. Всего на данный момент нейтральный статус есть у пяти российских пловцов, ранее его получили Юлия Ефимова, Евгений Сомов, Ника Годун и Андрей Минаков.

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В сентябре прошлого года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции.

Лидеры сборной России Климент Колесников, Евгений Рылов и Евгения Чикунова заявок на нейтральный статус пока не подавали. Ранее они пропустили Олимпийские игры в Париже из-за нежелания выступать там без флага. В итоге из пловцов там выступил только Сомов, который остался без медалей.

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Иван Витченко Иван Витченко
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