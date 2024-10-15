Чемпион России по плаванию получил нейтральный статус

Теперь Иван Кожакин сможет выступать на международных соревнованиях. Всего на данный момент нейтральный статус есть у пяти российских пловцов

Иван Кожакин (Фото: russwimming.ru)

Чемпион России по плаванию Иван Кожакин получил нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Об этом он сообщил «Матч ТВ».

«Мне пришло письмо с подтверждением [о присвоении нейтрального статуса]», — сказал Кожакин.

27-летний спортсмен является действующим чемпионом России на дистанции 100 м брассом.

Теперь он сможет выступать на международных соревнованиях. Всего на данный момент нейтральный статус есть у пяти российских пловцов, ранее его получили Юлия Ефимова, Евгений Сомов, Ника Годун и Андрей Минаков.

В сентябре прошлого года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции.

Лидеры сборной России Климент Колесников, Евгений Рылов и Евгения Чикунова заявок на нейтральный статус пока не подавали. Ранее они пропустили Олимпийские игры в Париже из-за нежелания выступать там без флага. В итоге из пловцов там выступил только Сомов, который остался без медалей.