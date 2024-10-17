Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате
Третья ракетка России Карен Хачанов стал четвертьфиналистом турнира в Алма-Ате с призовым фондом $1 млн.
Как третий номер посева Хачанов стартовал со второго круга, в котором переиграл 116-ю ракетку мира финна Отто Виртанена со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).
Следующим соперником россиянина будет казахстанец Бейбит Жукаев (213-й).
Победитель турнира в Алма-Ате получит 250 рейтинговых очков и более $150 тыс. призовых.
Хачанов в этом сезоне выиграл турнир ATP в Дохе и занимает в рейтинге 26-е место.
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