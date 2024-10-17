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Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате

Хачанов победил Виртанена и вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате
Россиянин в двух сетах победил финна Виртанена из второй сотни рейтинга. За выход в полуфинал он сыграет с казахстанцем Жукаевым
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Третья ракетка России Карен Хачанов стал четвертьфиналистом турнира в Алма-Ате с призовым фондом $1 млн.

Как третий номер посева Хачанов стартовал со второго круга, в котором переиграл 116-ю ракетку мира финна Отто Виртанена со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

Следующим соперником россиянина будет казахстанец Бейбит Жукаев (213-й).

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Янник Синнер и Даниил Медведев (слева направо)

Победитель турнира в Алма-Ате получит 250 рейтинговых очков и более $150 тыс. призовых.

Хачанов в этом сезоне выиграл турнир ATP в Дохе и занимает в рейтинге 26-е место.

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Анна Сатдинова
теннис ATP Карен Хачанов Алма-Ата
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