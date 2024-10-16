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Медведев разгромно проиграл Синнеру на турнире с рекордными призовыми

Медведев с «баранкой» проиграл Синнеру в Эр-Рияде, но получил рекордные призовые
Россиянин проиграл на крупном выставочном турнире в Эр-Рияде в первом же матче со счетом 0:6, 3:6, но за участие в этом мероприятии заработал $1,5 млн — столько же, сколько за финал US Open в 2023-м
Янник Синнер и Даниил Медведев (слева направо)
Янник Синнер и Даниил Медведев (слева направо) (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев уступил лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру на старте выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде.

Матч завершился со счетом 0:6, 3:6.

Медведев ни разу не проигрывал Синнеру на официальных турнирах ATP со счетом 0:6, но сам побеждал так итальянца на Итоговом турнире в 2021-м.

В противостоянии теннисистов в ATP счет 7-7, но итальянец выиграл у Медведева семь из последних восьми официальных встреч.

В турнире Six Kings Slam принимают участие серб Новак Джокович, завершающий карьеру испанец Рафаэль Надаль (оба начнут с полуфиналов), датчанин Хольгер Руне, испанец Карлос Алькарас.

Синнер в следующем матче сыграет с Джоковичем.

Даниила Медведева посадили на медведя в броне в промо турнира в Эр-Рияде
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Даниил Медведев

Каждый теннисист получит минимум $1,5 млн за участие, победитель — $6 млн.

Для сравнения — Медведев в 2023 году получил $1,5 млн за выход в финал US Open, а победитель американского «мэйджора» этого года Синнер заработал за турнир $3,6 млн.

Медведев в этом году на соревнованиях ATP заработал $4,8 млн, а самыми крупными призовыми за один турнир для него были $2,5 млн за победу на US Open в 2021 году.

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Анна Сатдинова
теннис Саудовская Аравия Даниил Медведев Янник Синнер
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