Медведев разгромно проиграл Синнеру на турнире с рекордными призовыми

Медведев с «баранкой» проиграл Синнеру в Эр-Рияде, но получил рекордные призовые

Россиянин проиграл на крупном выставочном турнире в Эр-Рияде в первом же матче со счетом 0:6, 3:6, но за участие в этом мероприятии заработал $1,5 млн — столько же, сколько за финал US Open в 2023-м

Янник Синнер и Даниил Медведев (слева направо) (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев уступил лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру на старте выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде.

Матч завершился со счетом 0:6, 3:6.

Медведев ни разу не проигрывал Синнеру на официальных турнирах ATP со счетом 0:6, но сам побеждал так итальянца на Итоговом турнире в 2021-м.

В противостоянии теннисистов в ATP счет 7-7, но итальянец выиграл у Медведева семь из последних восьми официальных встреч.

В турнире Six Kings Slam принимают участие серб Новак Джокович, завершающий карьеру испанец Рафаэль Надаль (оба начнут с полуфиналов), датчанин Хольгер Руне, испанец Карлос Алькарас.

Синнер в следующем матче сыграет с Джоковичем.

Каждый теннисист получит минимум $1,5 млн за участие, победитель — $6 млн.

Для сравнения — Медведев в 2023 году получил $1,5 млн за выход в финал US Open, а победитель американского «мэйджора» этого года Синнер заработал за турнир $3,6 млн.

Медведев в этом году на соревнованиях ATP заработал $4,8 млн, а самыми крупными призовыми за один турнир для него были $2,5 млн за победу на US Open в 2021 году.