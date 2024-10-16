Медведев разгромно проиграл Синнеру на турнире с рекордными призовыми
Первая ракетка России Даниил Медведев уступил лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру на старте выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде.
Матч завершился со счетом 0:6, 3:6.
Медведев ни разу не проигрывал Синнеру на официальных турнирах ATP со счетом 0:6, но сам побеждал так итальянца на Итоговом турнире в 2021-м.
В противостоянии теннисистов в ATP счет 7-7, но итальянец выиграл у Медведева семь из последних восьми официальных встреч.
В турнире Six Kings Slam принимают участие серб Новак Джокович, завершающий карьеру испанец Рафаэль Надаль (оба начнут с полуфиналов), датчанин Хольгер Руне, испанец Карлос Алькарас.
Синнер в следующем матче сыграет с Джоковичем.
Каждый теннисист получит минимум $1,5 млн за участие, победитель — $6 млн.
Для сравнения — Медведев в 2023 году получил $1,5 млн за выход в финал US Open, а победитель американского «мэйджора» этого года Синнер заработал за турнир $3,6 млн.
Медведев в этом году на соревнованиях ATP заработал $4,8 млн, а самыми крупными призовыми за один турнир для него были $2,5 млн за победу на US Open в 2021 году.
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