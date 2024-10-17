Игроков ЦСКА и «Зенита» внесли в базу «Миротворца» за предматчевую акцию

Также в список попали руководители и тренеры обоих клубов. Их включили в базу за участие в благотворительной акции перед матчем

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Руководители, тренеры, футболисты ЦСКА и «Зенита» внесены в базу украинского сайта «Миротворец» за участие 14 сентября в акции перед очной игрой 14-го тура чемпионата России.

Перед встречей, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита», игроки вышли на поле с детьми из семей ветеранов военной операции на Украине. Акция была проведена с фондом «Защитники Отечества», который оказывает помощь семьям участников военных действий на Украине.

На «Миротворце» акцию назвали пропагандистской. Из футболистов в базе оказались все игроки из стартовых составов клубов.

В украинской базе «Миротворец» публикуются данные тех, кто, по мнению ее составителей, причастен к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». Сайт был создан в 2014 году, в России он заблокирован по решению суда.

Летом 2024 года в базу «Миротворца» попали четверо представителей клуба КХЛ «Авангард», включая одного из лучших бомбардиров Владимира Ткачева. Причиной стала акция для детей участников военной операции на Украине.

В 2020 году в список также попали именитые украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко.