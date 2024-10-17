Малкин достиг отметки в 500 шайб в НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче НХЛ забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Форвард стал вторым россиянином, которому удалось достичь 500 голов за карьеру в регулярном чемпионате НХЛ

Евгений Малкин (Фото: Reuters)

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Баффало Сейбрз» в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:5.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин в матче забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Одна из передач была сделана в овертайме на Сидни Кросби, который забросил победную шайбу. Так Малкин набрал 41‑е очко в карьере в овертаймах матчей НХЛ и обошел по этому показателю россиянина Александра Овечкина (40).

Малкин достиг отметки в 500 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 48-м игроком в истории, которому это удалось. В истории «Питтсбурга» Малкин стал третьим игроком, достигшим этой отметки, после Марио Лемье и Сидни Кросби. Также среди российских хоккеистов в НХЛ это удавалось только Александру Овечкину.

Нападающий «Питтсбурга», набравший 11 очков (2 гола + 9 передач) в пяти матчах, возглавляет список лучших бомбардиров нынешнего сезона.

Малкин дебютировал в НХЛ в 2006 году и всю североамериканскую карьеру провел в «Питтсбурге». 38-летний россиянин занимает 34-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ и третье среди действующих игроков — после одноклубника Сидни Кросби (1006) и нападающего «Детройта» Патрика Кейна (813), который ранее выступал за «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В истории «Питтсбурга», помимо Кросби, только Марио Лемье набирал больше передач (1033).