 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Рекордсмен сборной России забросил первую шайбу в НХЛ

Матвей Мичков забросил первую шайбу за «Филадельфию» в матче НХЛ
Российский нападающий Матвей Мичков оформил дубль в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Он отличился первыми шайбами в НХЛ в своем третьем матче за «Филадельфию»
Матвей Мичков
Матвей Мичков (Фото: Reuters)

«Филадельфия Флайерз» проиграла «Эдмонтон Ойлерз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в овертайме завершилась со счетом 3:4.

У «Флайерз» шайбы забросили Матвей Мичков (5-я и 10-я минуты) и Бобби Бринк (40). В составе «Ойлерз» отличились Адам Хенрик (27), Коннор Браун (35), Эван Бушар (57) и Леон Драйзайтль (61).

Мичков, который в начале июля подписал контракт с «Филадельфией», покинув петербургский СКА, впервые забросил шайбы в НХЛ. Теперь в активе 19-летнего россиянина три очка (2+1) в трех матчах.

Конец ожидания «хоккейного Месси». Почему сезон НХЛ особенный для России
Спорт
Генменеджер клуба НХЛ &laquo;Филадельфия Флайерз&raquo; Даниэль Бриер и российский нападающий Матвей Мичков

В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (Россия/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.

«Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте НХЛ 2023 года под общим седьмым номером.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

NASA запустило космический аппарат к спутнику Юпитера для поиска жизни

Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы

Голкипер «Зенита» заявил, что ему для жизни достаточно ₽30 тыс. в месяц

АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России

Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд

NVIDIA обогнала Microsoft и стала второй по капитализации в мире

Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу

На Россию пришлось около трети трафика на криптобиржах

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Филадельфия Флайерз Эдмонтон Ойлерз Матвей Мичков
Материалы по теме
Тренер «Детройта» объяснил отказ Шестеркина от рекордного контракта в НХЛ
Спорт
Панарин и Малкин возглавили бомбардирскую гонку НХЛ
Спорт
Овечкин отправил судью на скамейку запасных в матче НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 105,68 (+0,19) Инвестиции, 15 окт, 17:41 Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 97,01 (+0,91) Инвестиции, 15 окт, 17:41
Для бывшего главного нарколога Минздрава потребовали 8 лет колонииОбщество, 12:04
Прецедент Дурова: могут ли основателей соцсетей массово преследоватьPro, 12:01
OpenYard запустит программно-аппаратный комплекс на основе технологии YDBРБК Компании, 12:00
Маск за три месяца пожертвовал $75 млн в поддержку ТрампаПолитика, 11:58
Госдума рассмотрит идею об отягчающем наказание нелегальном положенииПолитика, 11:54
Tesla переместила биткоины суммой в $770 млн на неизвестные кошелькиКрипто, 11:44
Стал известен новый тренер сборной АнглииСпорт, 11:44
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Месси повторил рекорд Роналду по хет-трикам в составе сборныхСпорт, 11:41
Новый генсек НАТО раскрыл стратегию альянса по УкраинеПолитика, 11:41
Второй депутат ответил на слова Кадырова о попытке заказа покушенияПолитика, 11:41
В России запланировали третье объединение спортивных федерацийСпорт, 11:39
Набиуллина поспорила с Грефом о едином QRФинансы, 11:38
Конец ожидания «хоккейного Месси». Почему сезон НХЛ особенный для РоссииСпорт, 11:33
Акции Trump Media обвалились на 10% после роста почти в два разаИнвестиции, 11:32