Рекордсмен сборной России забросил первую шайбу в НХЛ
«Филадельфия Флайерз» проиграла «Эдмонтон Ойлерз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в овертайме завершилась со счетом 3:4.
У «Флайерз» шайбы забросили Матвей Мичков (5-я и 10-я минуты) и Бобби Бринк (40). В составе «Ойлерз» отличились Адам Хенрик (27), Коннор Браун (35), Эван Бушар (57) и Леон Драйзайтль (61).
Мичков, который в начале июля подписал контракт с «Филадельфией», покинув петербургский СКА, впервые забросил шайбы в НХЛ. Теперь в активе 19-летнего россиянина три очка (2+1) в трех матчах.
В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (Россия/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.
«Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте НХЛ 2023 года под общим седьмым номером.
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