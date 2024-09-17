В аэропорту Кракова задержали боксера Александра Усика. Видео
Украинского боксера Александра Усика задержали в аэропорту польского Кракова, видео со спортсменом, которого уводят люди в форме, опубликовал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Украины, борец греко-римского стиля Жан Беленюк.
По его словам, «скоро Саню должны отпустить». «Подробности, думаю, он сам озвучит», — добавил Беленюк.
Жена Усика Екатерина сообщила в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что «ничего криминального» не произошло и боксер «все объяснит» позже.
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%
Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции
Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов