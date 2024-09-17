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В аэропорту Кракова задержали боксера Александра Усика. Видео

Появились кадры задержания боксера Александра Усика в аэропорту Кракова

В аэропорту Кракова задержали боксера Александра Усика. Видео
Video

Украинского боксера Александра Усика задержали в аэропорту польского Кракова, видео со спортсменом, которого уводят люди в форме, опубликовал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Украины, борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

По его словам, «скоро Саню должны отпустить». «Подробности, думаю, он сам озвучит», — добавил Беленюк.

Жена Усика Екатерина сообщила в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что «ничего криминального» не произошло и боксер «все объяснит» позже.

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Александр Усик задержание Краков Польша боксер видео
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