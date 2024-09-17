Роналду обратился к покинувшему «Ан-Наср» главному тренеру
Португальский нападающий «Ан-Насра» Криштиану Роналду поддержал в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Луиша Каштру, который покинул пост главного тренера саудовского клуба.
«Спасибо за все, тренер», — написал Роналду, выложив в сторис совместную фото с Каштру.
«Ан-Наср» ранее 17 сентября объявил об отставке Каштру. В саудовском клубе он работал с лета прошлого года, но не выиграл с командой ни одного значимого трофея (только Арабский клубный кубок чемпионов-2023).
В этом сезоне в чемпионате Саудовской Аравии у «Ан-Насра» в трех матчах одна победа и две ничьи, а накануне в стартовом матче в азиатской Лиге чемпионов команда не смогла в гостях обыграть иракский клуб «Аль-Шорта» (1:1).
Ранее 63-летний Каштру возглавлял украинский «Шахтер», катарский «Аль-Духаиль», бразильский «Ботафого», «Порту» и другие португальские клубы.
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