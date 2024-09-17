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Роналду обратился к покинувшему «Ан-Наср» главному тренеру

Роналду обратился к покинувшему «Ан-Наср» Луишу Каштру: спасибо за все, тренер
Португальский нападающий выложил совместную фото с Луишем Каштру, которую подписал: «Спасибо за все, тренер»
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Португальский нападающий «Ан-Насра» Криштиану Роналду поддержал в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Луиша Каштру, который покинул пост главного тренера саудовского клуба.

«Спасибо за все, тренер», — написал Роналду, выложив в сторис совместную фото с Каштру.

«Ан-Наср» ранее 17 сентября объявил об отставке Каштру. В саудовском клубе он работал с лета прошлого года, но не выиграл с командой ни одного значимого трофея (только Арабский клубный кубок чемпионов-2023).

Клуб Криштиану Роналду лишился главного тренера
Спорт
Луиш Каштру

В этом сезоне в чемпионате Саудовской Аравии у «Ан-Насра» в трех матчах одна победа и две ничьи, а накануне в стартовом матче в азиатской Лиге чемпионов команда не смогла в гостях обыграть иракский клуб «Аль-Шорта» (1:1).

Ранее 63-летний Каштру возглавлял украинский «Шахтер», катарский «Аль-Духаиль», бразильский «Ботафого», «Порту» и другие португальские клубы.

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Футбол Ан-Наср Криштиану Роналду
Криштиану Роналду фото

Криштиану Роналду

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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