Роналду обратился к покинувшему «Ан-Наср» главному тренеру

Роналду обратился к покинувшему «Ан-Наср» Луишу Каштру: спасибо за все, тренер

Португальский нападающий выложил совместную фото с Луишем Каштру, которую подписал: «Спасибо за все, тренер»

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Португальский нападающий «Ан-Насра» Криштиану Роналду поддержал в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Луиша Каштру, который покинул пост главного тренера саудовского клуба.

«Спасибо за все, тренер», — написал Роналду, выложив в сторис совместную фото с Каштру.

«Ан-Наср» ранее 17 сентября объявил об отставке Каштру. В саудовском клубе он работал с лета прошлого года, но не выиграл с командой ни одного значимого трофея (только Арабский клубный кубок чемпионов-2023).

В этом сезоне в чемпионате Саудовской Аравии у «Ан-Насра» в трех матчах одна победа и две ничьи, а накануне в стартовом матче в азиатской Лиге чемпионов команда не смогла в гостях обыграть иракский клуб «Аль-Шорта» (1:1).

Ранее 63-летний Каштру возглавлял украинский «Шахтер», катарский «Аль-Духаиль», бразильский «Ботафого», «Порту» и другие португальские клубы.