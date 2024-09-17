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Жирков вспомнил, как вопреки уговорам Абрамовича сменил «Челси» на «Анжи»

Жирков сообщил, что перед уходом из «Челси» в «Анжи» в 2011 году Абрамович, который тогда владел английским клубом, просил его остаться и обещал стабильное игровое время. Но футболист ему не поверил и вернулся в Россию
Юрий Жирков
Юрий Жирков (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал «РБ Спорт», что в свое время Роман Абрамович не смог уговорить его остаться в лондонском «Челси» и не уходить в махачкалинский «Анжи».

«У нас был разговор с ним до трансфера. Он обещал, что буду играть, а я не поверил», — сказал Жирков.

Он пошутил, что сейчас бессонными ночами вспоминает об этом. «Может, зря не послушал. Но что сделано, то сделано», — добавил 41-летний Жирков.

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Роман Абрамович

«Анжи» тогда переживал самый яркий период в своей истории. В январе 2011 года владельцем клуба стал миллиардер Сулейман Керимов, который стал вкладывать в него большие деньги. В то время состав махачкалинской команды пополнили в том числе такие звезды футбола, как Роберто Карлос и Самюэль Это’О. А вскоре после прихода Жиркова главным тренером «Анжи» стал Гус Хиддинк.

О зарплатах, которые получали звезды клуба, ходили легенды. Спустя много лет бывший директор организационного департамента «Анжи» Дмитрий Балашов рассказал, что камерунцу Это'О тогда платили 20 млн руб. в день.

Жирков за свою карьеру выступал за тамбовский «Спартак» (2001–2003), ЦСКА (2004–2009), «Челси» (2009–2011), «Анжи» (2011–2013), московское «Динамо» (2013–2015), «Зенит» (2016–2021) и «Химки» (2022). В составе сборной России он провел 104 матча и забил два гола.

С ЦСКА Жирков дважды становился чемпионом России (2005, 2006), выиграл Кубок УЕФА (2005), по четыре Кубка и Суперкубка страны. С «Зенитом» он становился чемпионом страны еще три раза (2019, 2020, 2021), по два раза брал Кубок и Суперкубок.

Карьеру Жирков завершил в феврале 2023 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Юрий Жирков Челси Роман Абрамович
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