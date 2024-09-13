Клуб Слуцкого выиграл матч чемпионата Китая, уступая 0:2

«Шанхай Шэньхуа» дважды пропустил к 34-й минуте матча против «Чжэцзяна», но в итоге одержал победу со счетом 4:3

Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» в гостях обыграли «Чжэцзян» со счетом 4:3 в матче 25-го тура чемпионата Китая.

В составе гостей голы забили У Си (39-я минута), Андре (44-я), Ван Хайцзянь (47-я) и Фернандиньо (64-я). У хозяев отличились Леонардо Насименто (4-я), Жан Куасси (34-я) и Сунь Говэнь (67-я).

«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Лидирует с 66 очками «Шанхай Порт», проигравший впервые в сезоне. До завершения чемпионата остается пять туров.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 21 сентября примет «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.