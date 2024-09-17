«Первый канал» анонсировал турнир по фигурному катанию на льду Байкала
Новый турнир по фигурному катанию пройдет весной 2025 года на льду Байкала. Об этом сообщил «Первый канал».
«Завершим сезон путешествием на фантастический Байкал! Соревнования на природном льду великого озера — это будет нечто!» — говорится в видеоанонсе нового сезона.
Другие подробности о новом турнире пока не известны.
Чемпионат России в предстоящем сезоне впервые пройдет в Омске — он состоится с 19 по 22 декабря.
Российские фигуристы не могут участвовать в международных турнирах из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).
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