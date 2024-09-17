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«Адмирал» одержал крупнейшую победу в своей истории в КХЛ

«Адмирал» разгромил «Куньлунь», одержав свою крупнейшую победу в КХЛ в истории
Владивостокский клуб разгромил «Куньлунь» со счетом 7:1. «Адмирал» во второй раз забросил семь шайб в одном матче КХЛ
Фото: телеграм-канал ХК «Адмирал»
Фото: телеграм-канал ХК «Адмирал»

Владивостокский «Адмирал» победил китайский «Куньлунь» со счетом 7:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Егор Петухов (5-я минута), Либор Шулак (6, 23), Павел Шэн (39), Артем Николаев (40), Джек Родевальд (42) и Степан Старков (54). У проигравших отличился Брэндон Ип (17).

Для «Адмирала» эта была крупнейшая в истории выступлений в КХЛ победа. В 2015 году владивостокский клуб побеждал «Амур» со счетом 6:0.

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Также «Адмирал» во второй раз в истории забросил семь шайб в одном матче КХЛ. Впервые это случилось 17 декабря 2016 года в матче с «Нефтехимиком» (7:5).

«Адмирал» набрал пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Куньлунь» с шестью очками расположился на пятой строчке на Западе.

В следующем матче «Адмирал» 20 сентября примет московское «Динамо», «Куньлунь» днем ранее в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью».

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Хоккей КХЛ ХК Адмирал ХК Куньлунь Ред Стар
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