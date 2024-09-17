«Адмирал» одержал крупнейшую победу в своей истории в КХЛ
Владивостокский «Адмирал» победил китайский «Куньлунь» со счетом 7:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Егор Петухов (5-я минута), Либор Шулак (6, 23), Павел Шэн (39), Артем Николаев (40), Джек Родевальд (42) и Степан Старков (54). У проигравших отличился Брэндон Ип (17).
Для «Адмирала» эта была крупнейшая в истории выступлений в КХЛ победа. В 2015 году владивостокский клуб побеждал «Амур» со счетом 6:0.
Также «Адмирал» во второй раз в истории забросил семь шайб в одном матче КХЛ. Впервые это случилось 17 декабря 2016 года в матче с «Нефтехимиком» (7:5).
«Адмирал» набрал пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Куньлунь» с шестью очками расположился на пятой строчке на Западе.
В следующем матче «Адмирал» 20 сентября примет московское «Динамо», «Куньлунь» днем ранее в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
Дмитрий Медведев предложил создать открытую базу «наших врагов»
Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции
Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов