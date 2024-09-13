КХЛ объяснила запрет капитану «Салавата» играть с рекламой на коньках
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) прокомментировала РБК информацию, что капитан уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил предупреждение за игру в коньках с рекламой.
Защитник в первых двух матчах нового сезона КХЛ играл в коньках с рекламой крупнейшего в СНГ автосервиса. Это был первый случай в истории лиги с рекламой на коньках. «БИЗНЕС Online» сообщил, что КХЛ пригрозила Панину штрафом и рекламу он убрал.
«Существуют конкретные места, где разрешено размещение рекламы, но клубы в любом случае обязаны согласовывать с лигой размещаемую рекламу согласно пунктам 10.2 и 10.3 статьи 4 главы 2 регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ. Данное размещение рекламных материалов не было согласовано с КХЛ. Лига узнала о размещении из поста на странице игрока в социальной сети», — сообщили в КХЛ.
В КХЛ отметили, что нарушение требований регламента влечет дисциплинарную ответственность клубов. «Это может быть как строгое предупреждение за первичное нарушение, так и штрафные санкции», — добавили в лиге.
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