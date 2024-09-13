 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

КХЛ объяснила запрет капитану «Салавата» играть с рекламой на коньках

КХЛ объяснила запрет капитану «Салавата» Панину играть с рекламой на коньках
Григорий Панин в первых двух матчах сезона играл в коньках с рекламой автосервиса. В КХЛ отметили, что размещение этих рекламных материалов не было согласовано с лигой
Григорий Панин
Григорий Панин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) прокомментировала РБК информацию, что капитан уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил предупреждение за игру в коньках с рекламой.

Защитник в первых двух матчах нового сезона КХЛ играл в коньках с рекламой крупнейшего в СНГ автосервиса. Это был первый случай в истории лиги с рекламой на коньках. «БИЗНЕС Online» сообщил, что КХЛ пригрозила Панину штрафом и рекламу он убрал.

«Существуют конкретные места, где разрешено размещение рекламы, но клубы в любом случае обязаны согласовывать с лигой размещаемую рекламу согласно пунктам 10.2 и 10.3 статьи 4 главы 2 регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ. Данное размещение рекламных материалов не было согласовано с КХЛ. Лига узнала о размещении из поста на странице игрока в социальной сети», — сообщили в КХЛ.

В КХЛ отметили, что нарушение требований регламента влечет дисциплинарную ответственность клубов. «Это может быть как строгое предупреждение за первичное нарушение, так и штрафные санкции», — добавили в лиге.

Обсудить новость можно на нашем канале в Telegram «РБК Спорт».

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией

Пьяные черви и голуби-наводчики: за что вручили Шнобелевскую премию

«Зенит» побил рекорд десятилетия по тратам на новичков

Politico узнала, почему Кулебу уволили с поста главы МИД Украины

Криштиану Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко, Яна Баширова Яна Баширова
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев реклама
Материалы по теме
СКА отключил комментарии в Telegram после очередного поражения в КХЛ
Спорт
КХЛ выплатит клубам рекордные ₽1,18 млрд за прошлый сезон
Спорт
Аркадий Ротенберг покинул совет директоров КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 12 сен, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 12 сен, 18:02
В Кремле заявили, что не видели сообщения об атаке на украинский сухогрузПолитика, 13:56
Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ повысить ставку до 19%Инвестиции, 13:50
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. ИнфографикаПолитика, 13:49
WSJ узнала причину отказа Киеву в применении ATACMS для ударов по РоссииПолитика, 13:44
В США поезд снес грузовик с гаубицей M109 Paladin. ВидеоОбщество, 13:43
Конкурент Сафонова пропустил тренировку ПСЖСпорт, 13:42
КХЛ объяснила запрет капитану «Салавата» играть с рекламой на конькахСпорт, 13:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Индекс Мосбиржи резко снизился после решения ЦБ повысить ставкуИнвестиции, 13:40
Кремль объяснил слова Эрдогана об украинском Крыме давлением СШАПолитика, 13:40
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:39
Офицеру из Якутии присвоили звание Героя России за десятичасовой бойПолитика, 13:36
География Toncoin. Насколько криптовалюта популярна на глобальном уровнеКрипто, 13:30
«Москвич 6» получил комплектацию дороже ₽3 млн. Какие у нее особенностиАвто, 13:30
Центробанк повысил ключевую ставку до 19% годовыхФинансы, 13:30