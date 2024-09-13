КХЛ объяснила запрет капитану «Салавата» играть с рекламой на коньках

Григорий Панин в первых двух матчах сезона играл в коньках с рекламой автосервиса. В КХЛ отметили, что размещение этих рекламных материалов не было согласовано с лигой

Григорий Панин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) прокомментировала РБК информацию, что капитан уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил предупреждение за игру в коньках с рекламой.

Защитник в первых двух матчах нового сезона КХЛ играл в коньках с рекламой крупнейшего в СНГ автосервиса. Это был первый случай в истории лиги с рекламой на коньках. «БИЗНЕС Online» сообщил, что КХЛ пригрозила Панину штрафом и рекламу он убрал.

«Существуют конкретные места, где разрешено размещение рекламы, но клубы в любом случае обязаны согласовывать с лигой размещаемую рекламу согласно пунктам 10.2 и 10.3 статьи 4 главы 2 регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ. Данное размещение рекламных материалов не было согласовано с КХЛ. Лига узнала о размещении из поста на странице игрока в социальной сети», — сообщили в КХЛ.

В КХЛ отметили, что нарушение требований регламента влечет дисциплинарную ответственность клубов. «Это может быть как строгое предупреждение за первичное нарушение, так и штрафные санкции», — добавили в лиге.