«Зенит» оштрафовали за присутствие болельщиков на матче
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал «Зенит» на 100 тыс. руб. за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП России (нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований). Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.
«Зенит» был наказан за то, что должным образом не организовал работу по обеспечению общественного порядка и безопасности на «Газпром Арене» во время матча предсезонного Winline Летнего кубка РПЛ против «Сочи» 2 июля.
Отмечается, что, согласно утвержденному плану мероприятий, матч должен был проводиться без зрителей. Но болельщики на игре были, что «привело к массовому скоплению граждан в общественном месте, что лишило возможности сотрудников правоохранительных органов своевременно выполнить возложенные на них функции и обеспечить общественный порядок и безопасность», говорится в сообщении.
Winline Летний кубок РПЛ прошел в Санкт-Петербурге, в нем также участвовали сербская «Црвена Звезда» и «Тальерес» из Аргентины.
Согласно данным с сайта «Зенита», зрителям даже были доступны бесплатные билеты на игру с «Сочи».
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