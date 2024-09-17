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«Зенит» оштрафовали за присутствие болельщиков на матче

Петербургский клуб был оштрафован на 100 тыс. руб. из-за того, что игру против «Сочи» 2 июля посетили болельщики. Матч был предсезонный и должен был проходить без зрителей
Фото: телеграм-канал ФК «Сочи»
Фото: телеграм-канал ФК «Сочи»

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал «Зенит» на 100 тыс. руб. за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП России (нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований). Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

«Зенит» был наказан за то, что должным образом не организовал работу по обеспечению общественного порядка и безопасности на «Газпром Арене» во время матча предсезонного Winline Летнего кубка РПЛ против «Сочи» 2 июля.

Отмечается, что, согласно утвержденному плану мероприятий, матч должен был проводиться без зрителей. Но болельщики на игре были, что «привело к массовому скоплению граждан в общественном месте, что лишило возможности сотрудников правоохранительных органов своевременно выполнить возложенные на них функции и обеспечить общественный порядок и безопасность», говорится в сообщении.

«Зенит» разгромил «Сочи» в первом матче Летнего кубка РПЛ
Спорт
Фото:телеграм-канал ФК «Сочи»

Winline Летний кубок РПЛ прошел в Санкт-Петербурге, в нем также участвовали сербская «Црвена Звезда» и «Тальерес» из Аргентины.

Согласно данным с сайта «Зенита», зрителям даже были доступны бесплатные билеты на игру с «Сочи».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит суд штраф
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