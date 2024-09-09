 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сколько российские теннисисты заработали на US Open

Российские теннисисты заработали на US Open более $4,1 млн
Всего в открытом чемпионате США приняли участие 20 российских теннисистов. Участники одиночных разрядов заработали $3,425 млн, парных — $746 тыс.
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Reuters)

Открытый чемпионат США, последний теннисный турнир серии «Большого шлема», завершился 8 сентября. Сумма призовых за прохождение той или иной стадии турнира была опубликована на официальном сайте US Open.

Общий призовой фонд турнира составлял рекордные $75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

В одиночном разряде среди россиян выступили 17 спортсменов — пять мужчин и 12 женщин. Также 15 теннисистов сыграли в парном разряде. Единственная россиянка Александра Панова выступила в миксте в дуэте с французом Фабрисом Мартеном, проиграв в первом же матче.

Все россияне по итогам одиночного разряда получили $3,425 млн, а по итогам парного — $746 тыс. В общей сложности российские спортсмены заработали более $4,1 млн.

Призовые в одиночном разряде распределяются так (на турнирах «Большого шлема» у мужчин и женщин равные призовые):

1-й круг — $100 тыс.;
2-й круг — $140 тыс.;
3-й круг — $215 тыс.;
4-й круг — $325 тыс.;
1/4 финала — $530 тыс.;
1/2 финала — $1 млн;
финал — $1,8 млн;
титул — $3,6 млн.

Призовые в парном разряде:

1-й круг — $25 тыс.;
2-й круг — $40 тыс.;
3-й круг — $63 тыс.;
1/4 финала — $110 тыс.;
1/2 финала — $190 тыс;
финал — $375 тыс;
титул — $750 тыс.

Призовые в миксте:

1-й круг — $10 тыс.;
2-й круг — $16,5 тыс.;
1/4 финала — $27,5 тыс.;
1/2 финала — $50 тыс;
финал — $100 тыс;
титул — $200 тыс.

Наибольшую сумму заработал Даниил Медведев, который дошел до четвертьфинала турнира. Россиянин получил $530 тыс. Вторым среди мужчин стал Андрей Рублев, который дошел до четвертого круга в одиночном разряде — $325 тыс.

Среди женщин больше всех заработали Людмила Самсонова и Диана Шнайдер, которые дошли до четвертого круга в одиночном разряде и сыграли в первом круге парного разряда, заработав в сумме по $350 тыс.

Дальше всех в парном разряде дошла Вероника Кудерметова: россиянка в дуэте с Хао-Чин Чань из Тайвани дошла до полуфинала турнира. Они уступили Людмиле Киченок (Украина) и Алене Остапенко (Латвия). Россиянка заработала в паре $190 тыс., а также она заработала $100 тыс., сыграв в одном матче одиночного разряда.

Обсудить новость можно на нашем канале в Telegram «РБК Спорт».

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
теннис US Open Открытый чемпионат США по теннису Даниил Медведев Андрей Рублев Вероника Кудерметова Людмила Самсонова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
DGP сообщила о проблеме с формированием «Украинского легиона» в ПольшеПолитика, 10:10
У российского сухогруза сломался двигатель посреди ДарданеллОбщество, 10:07
С массовой дракой под Краснодаром справились ОМОН и СОБРОбщество, 10:07
Инвесторы в России за август вывели рекордную сумму из фондов акцийИнвестиции, 10:04
Эти 6 HR-процессов могут развалить бизнес. Как не попасть в их ловушкуPro, 10:02
«Ведомости» узнали о новых ограничениях банков КНР для бизнеса из РоссииФинансы, 09:56
Сколько российские теннисисты заработали на US OpenСпорт, 09:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Харрис заявила о готовности к дебатам с ТрампомПолитика, 09:49
В Екатеринбурге потушили открытое горение покрышек в промзонеОбщество, 09:47
Как платить налог на прибыль и НДФЛ в 2025 году: новые правила и примерыPro, 09:41
Под Киевом погиб куратор направления дронов в МинстратегпромеПолитика, 09:33
В Совбезе Белоруссии назвали цель переброски войск к границе с УкраинойПолитика, 09:30
Названы города — спутники Москвы с наибольшим снижением цен на жильеНедвижимость, 09:30
Умер Герой России летчик Игорь РодобольскийОбщество, 09:18