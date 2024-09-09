Сколько российские теннисисты заработали на US Open
Открытый чемпионат США, последний теннисный турнир серии «Большого шлема», завершился 8 сентября. Сумма призовых за прохождение той или иной стадии турнира была опубликована на официальном сайте US Open.
Общий призовой фонд турнира составлял рекордные $75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
В одиночном разряде среди россиян выступили 17 спортсменов — пять мужчин и 12 женщин. Также 15 теннисистов сыграли в парном разряде. Единственная россиянка Александра Панова выступила в миксте в дуэте с французом Фабрисом Мартеном, проиграв в первом же матче.
Все россияне по итогам одиночного разряда получили $3,425 млн, а по итогам парного — $746 тыс. В общей сложности российские спортсмены заработали более $4,1 млн.
Призовые в одиночном разряде распределяются так (на турнирах «Большого шлема» у мужчин и женщин равные призовые):
1-й круг — $100 тыс.;
2-й круг — $140 тыс.;
3-й круг — $215 тыс.;
4-й круг — $325 тыс.;
1/4 финала — $530 тыс.;
1/2 финала — $1 млн;
финал — $1,8 млн;
титул — $3,6 млн.
Призовые в парном разряде:
1-й круг — $25 тыс.;
2-й круг — $40 тыс.;
3-й круг — $63 тыс.;
1/4 финала — $110 тыс.;
1/2 финала — $190 тыс;
финал — $375 тыс;
титул — $750 тыс.
Призовые в миксте:
1-й круг — $10 тыс.;
2-й круг — $16,5 тыс.;
1/4 финала — $27,5 тыс.;
1/2 финала — $50 тыс;
финал — $100 тыс;
титул — $200 тыс.
Наибольшую сумму заработал Даниил Медведев, который дошел до четвертьфинала турнира. Россиянин получил $530 тыс. Вторым среди мужчин стал Андрей Рублев, который дошел до четвертого круга в одиночном разряде — $325 тыс.
Среди женщин больше всех заработали Людмила Самсонова и Диана Шнайдер, которые дошли до четвертого круга в одиночном разряде и сыграли в первом круге парного разряда, заработав в сумме по $350 тыс.
Дальше всех в парном разряде дошла Вероника Кудерметова: россиянка в дуэте с Хао-Чин Чань из Тайвани дошла до полуфинала турнира. Они уступили Людмиле Киченок (Украина) и Алене Остапенко (Латвия). Россиянка заработала в паре $190 тыс., а также она заработала $100 тыс., сыграв в одном матче одиночного разряда.
Обсудить новость можно на нашем канале в Telegram «РБК Спорт».
В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Украина начала применять «дроны-драконы»
Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны
Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн
Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов