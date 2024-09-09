Сколько российские теннисисты заработали на US Open

Всего в открытом чемпионате США приняли участие 20 российских теннисистов. Участники одиночных разрядов заработали $3,425 млн, парных — $746 тыс.

Даниил Медведев (Фото: Reuters)

Открытый чемпионат США, последний теннисный турнир серии «Большого шлема», завершился 8 сентября. Сумма призовых за прохождение той или иной стадии турнира была опубликована на официальном сайте US Open.

Общий призовой фонд турнира составлял рекордные $75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

В одиночном разряде среди россиян выступили 17 спортсменов — пять мужчин и 12 женщин. Также 15 теннисистов сыграли в парном разряде. Единственная россиянка Александра Панова выступила в миксте в дуэте с французом Фабрисом Мартеном, проиграв в первом же матче.

Все россияне по итогам одиночного разряда получили $3,425 млн, а по итогам парного — $746 тыс. В общей сложности российские спортсмены заработали более $4,1 млн.

Призовые в одиночном разряде распределяются так (на турнирах «Большого шлема» у мужчин и женщин равные призовые): 1-й круг — $100 тыс.;

2-й круг — $140 тыс.;

3-й круг — $215 тыс.;

4-й круг — $325 тыс.;

1/4 финала — $530 тыс.;

1/2 финала — $1 млн;

финал — $1,8 млн;

титул — $3,6 млн. Призовые в парном разряде: 1-й круг — $25 тыс.;

2-й круг — $40 тыс.;

3-й круг — $63 тыс.;

1/4 финала — $110 тыс.;

1/2 финала — $190 тыс;

финал — $375 тыс;

титул — $750 тыс. Призовые в миксте: 1-й круг — $10 тыс.;

2-й круг — $16,5 тыс.;

1/4 финала — $27,5 тыс.;

1/2 финала — $50 тыс;

финал — $100 тыс;

титул — $200 тыс.

Наибольшую сумму заработал Даниил Медведев, который дошел до четвертьфинала турнира. Россиянин получил $530 тыс. Вторым среди мужчин стал Андрей Рублев, который дошел до четвертого круга в одиночном разряде — $325 тыс.

Среди женщин больше всех заработали Людмила Самсонова и Диана Шнайдер, которые дошли до четвертого круга в одиночном разряде и сыграли в первом круге парного разряда, заработав в сумме по $350 тыс.

Дальше всех в парном разряде дошла Вероника Кудерметова: россиянка в дуэте с Хао-Чин Чань из Тайвани дошла до полуфинала турнира. Они уступили Людмиле Киченок (Украина) и Алене Остапенко (Латвия). Россиянка заработала в паре $190 тыс., а также она заработала $100 тыс., сыграв в одном матче одиночного разряда.