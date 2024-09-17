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В РПЦ осудили отстранение дзюдоиста, который перекрестился на Олимпиаде

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что секуляризация спорта стала чрезмерной
Неманья Майдов
Неманья Майдов (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Русская православная церковь (РПЦ) осудила дисквалификацию сербского дзюдоиста Неманьи Майдова за крестное знамение. Замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил ТАСС, что секуляризация (снижение роли религии) спорта стала чрезмерной.

Ранее Майдов сообщил, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила его на пять месяцев за то, что он перекрестился перед схваткой на Олимпиаде в Париже.

«Представляется, что секуляризация спорта является чрезмерной. Непонятно кем и зачем устанавливаются правила, которые заставляют спортсменов отказываться от приличной и разумной демонстрации своей религиозной принадлежности», — сказал Кипшидзе.

Сербского дзюдоиста отстранили за крестное знамение на Олимпиаде
Спорт
Неманья Майдов

Кипшидзе отметил, что спорт невозможно втиснуть в какие-то «узкие секулярные рамки», как и любую другую область человеческой жизни.

Религиозные жесты запрещены на Олимпийских играх. Майдов, чемпион мира 2017 года, перекрестился перед выходом на татами в своей первой схватке в 1/8 финала. В этом поединке с соперником из Греции сербу засчитали поражение в после трех нарушений правил. Майдов не пожал руку сопернику, а потом раскритиковал судей в социальных сетях, назвав их «сатанинскими помойками».

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Иван Витченко Иван Витченко
дзюдо Сербия РПЦ Олимпиада-2024
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