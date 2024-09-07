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В Первой лиге забили гол ударом с центра поля. Видео

Форвард «Шинника» Жамалетдинов забил гол ударом с центра поля в Первой лиге
Нападающий «Шинника» Тимур Жамалетдинов отличился в игре девятого тура против «Уфы»
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Тимур Жамалетдинов (Фото: shinnik.com)

Нападающий «Шинника» Тимур Жамалетдинов забил гол ударом с центра поля в матче девятого тура Первой лиги против «Уфы».

27-летний форвард отличился на 84-й минуте. «Шинник» победил в домашнем матче со счетом 2:0.

Жамалетдинов в 2020–2022 годах играл за «Уфу».

«Шинник» набрал девять очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Уфа» с шестью очками расположилась на 16-й строчке.

В следующем туре «Шинник» 15 сентября в гостях сыграет с «Чайкой» (Песчанокопское), «Уфа» в тот же день примет московскую «Родину».

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Футбол ФК Шинник
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