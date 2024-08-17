Футболиста унесли с поля на носилках в матче АПЛ
Бразильский полузащитник «Ноттингем Форест» Данило получил серьезную травму в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Борнмута».
В начале встречи бразилец неудачно приземлился в одном из игровых моментов и сломал ногу.
Пока врачи оказывали ему помощь на поле, сотрудники стадиона встали вокруг него и прикрыли футболиста баннерами «Ноттингем Форест». В итоге бразильца унесли с поля на носилках. На 15-й минуте вместо него вышел Райан Йейтс.
Игра в итоге закончилась со счетом 1:1.
В «Ноттингем Форест» пока не сообщили подробности о состоянии Данило.
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