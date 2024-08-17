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Футболиста унесли с поля на носилках в матче АПЛ

Футболиста «Ноттингем Форест» Данило унесли с поля на носилках в матче АПЛ
Бразильский полузащитник «Ноттингем Форест» Данило в начале встречи против «Борнмута» неудачно приземлился в одном из игровых моментов и сломал ногу
Фото: Chris Radburn / Reuters
Фото: Chris Radburn / Reuters

Бразильский полузащитник «Ноттингем Форест» Данило получил серьезную травму в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Борнмута».

В начале встречи бразилец неудачно приземлился в одном из игровых моментов и сломал ногу.

Пока врачи оказывали ему помощь на поле, сотрудники стадиона встали вокруг него и прикрыли футболиста баннерами «Ноттингем Форест». В итоге бразильца унесли с поля на носилках. На 15-й минуте вместо него вышел Райан Йейтс.

Игра в итоге закончилась со счетом 1:1.

В «Ноттингем Форест» пока не сообщили подробности о состоянии Данило.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) травма
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