Футболиста «Ноттингем Форест» Данило унесли с поля на носилках в матче АПЛ

Футболиста унесли с поля на носилках в матче АПЛ

Бразильский полузащитник «Ноттингем Форест» Данило в начале встречи против «Борнмута» неудачно приземлился в одном из игровых моментов и сломал ногу

Фото: Chris Radburn / Reuters

Бразильский полузащитник «Ноттингем Форест» Данило получил серьезную травму в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Борнмута».

В начале встречи бразилец неудачно приземлился в одном из игровых моментов и сломал ногу.

Пока врачи оказывали ему помощь на поле, сотрудники стадиона встали вокруг него и прикрыли футболиста баннерами «Ноттингем Форест». В итоге бразильца унесли с поля на носилках. На 15-й минуте вместо него вышел Райан Йейтс.

Игра в итоге закончилась со счетом 1:1.

В «Ноттингем Форест» пока не сообщили подробности о состоянии Данило.