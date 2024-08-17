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Ласицкене уступила 22-летней Качановой на чемпионате России

Ласицкене уступила 22-летней Качановой на чемпионате России в прыжках в высоту
Олимпийская чемпионка Токио и трехкратная чемпионка мира заняла в Екатеринбурге только второе место. Победительница соревнований Мария Кочанова выполнила олимпийский норматив и получит 1 млн рублей
Мария Ласицкене
Мария Ласицкене (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене заняла второе место в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге.

Результат 31-летней трехкратной чемпионки мира составил 1,91 м.

Победила 22-летняя Мария Кочанова (1,97 м). Бронзу чемпионата России завоевала Дарья Слепова (1,86 м).

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ранее объявила, что легкоатлетам, которые на чемпионате России покажут результат на уровне олимпийского норматива, выплатят 1 млн руб. Качанова стала третьей спортсменкой, кому это удалось. Ранее этого достигли Полина Ткалич (400 м) и Екатерина Ивонина (стипль-чез).

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Полина Ткалич

Российские легкоатлеты не были допущены на Олимпийские игры 2024 года. В Париже в прыжках в высоту золото завоевала украинка Ярослава Магучих с результатом 2,00 м. Кочанова с 1,97 м стала бы там третьей.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит с 15 по 18 августа.

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Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика прыжки в высоту Мария Ласицкене
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