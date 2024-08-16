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Ткалич пробежала на ЧР быстрее олимпийского норматива и заработала ₽1 млн

Полина Ткалич пробежала на ЧР быстрее олимпийского норматива и заработала ₽1 млн
Всероссийская федерация легкой атлетики выплачивает 1 млн руб. спортсменам, которые на чемпионате России покажут результат на уровне олимпийского норматива. Полине Ткалич удалось сделать это первой на дистанции 400 м
Полина Ткалич
Полина Ткалич (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Полина Ткалич (Миллер) на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге показала результат выше олимпийского норматива и заработала 1 млн руб. Об этом сообщается в телеграм-канале Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

24-летняя Ткалич в своем полуфинальном забеге на дистанции 400 м показала результат 50,81 секунды. Олимпийский норматив составляет 50,95 секунды. ВФЛА ранее объявила, что легкоатлетам, которые на чемпионате России покажут результат на уровне олимпийского норматива, выплатят 1 млн руб. Ткалич первой в Екатеринбурге достигла этого результата.

Российские легкоатлеты не были допущены на Олимпийские игры 2024 года. В Париже на дистанции 400 м золото завоевала Марилейди Паулино из Доминиканской Республики с результатом 48,17 секунды. Ткалич не попала бы со своими секундами в финал.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит с 15 по 18 августа.

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Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика Полина Ткалич (Миллер) Олимпиада
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