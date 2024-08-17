В Английской премьер-лиге побили рекорд Гиггза по количеству сезонов
Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер принял участие в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Эвертона» и установил рекорд по числу проведенных в АПЛ сезонов, сообщает Opta.
Сезон 2024/25 стал для 38-летнего Милнера 23-м в чемпионате Англии.
Футболист превзошел результат экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза, который провел в АПЛ 22 сезона.
Примечательно, что Милнер на семь лет старше главного тренера «Брайтона», 31-летнего Фабиана Хюрцелера.
Милнер ранее выступал за «Лидс», «Суиндон Таун», «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В том числе трижды побеждал в чемпионате Англии, а также в Лиге чемпионов в сезоне 2018/19.
В сборной Англии Милнер провел 61 матч и забил один гол.
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