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В Английской премьер-лиге побили рекорд Гиггза по количеству сезонов

Милнер побил рекорд Гиггза в АПЛ по количеству сезонов
Джеймс Милнер, который который сейчас выступает за «Брайтон», улучшил достижение Райана Гиггза, на счету которого было 22 сезона в АПЛ
Джеймс Милнер
Джеймс Милнер (Фото: Masashi Hara / Getty Images)

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер принял участие в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Эвертона» и установил рекорд по числу проведенных в АПЛ сезонов, сообщает Opta.

Сезон 2024/25 стал для 38-летнего Милнера 23-м в чемпионате Англии.

Футболист превзошел результат экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза, который провел в АПЛ 22 сезона.

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Примечательно, что Милнер на семь лет старше главного тренера «Брайтона», 31-летнего Фабиана Хюрцелера.

Милнер ранее выступал за «Лидс», «Суиндон Таун», «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В том числе трижды побеждал в чемпионате Англии, а также в Лиге чемпионов в сезоне 2018/19.

В сборной Англии Милнер провел 61 матч и забил один гол.

Фото: Opta
Фото: Opta

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) рекорд
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