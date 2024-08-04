Китайский клуб Слуцкого проиграл впервые в сезоне

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл впервые в сезоне, пропустив на 98-й минуте

«Шанхай Шэньхуа» в очередном туре чемпионата Китая уступили «Бэйцзин Гоань» со счетом 1:2. Подопечные Слуцкого проиграли впервые в 25 матчах, они занимают второе место в турнирной таблице, уступая пять очков клубу «Шанхай Порт»

Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» в гостях проиграли «Бэйцзин Гоань» со счетом 1:2 в 21-м туре чемпионата Китая.

У хозяев отличились Майкл Нгаду-Нгаджуй (11-я минута) и Ван Цзымин (90-я+8), у гостей — Сефас Малеле (77-я).

«Шанхай Шэньхуа», который с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, проиграл впервые в сезоне. Рекордная для клуба беспроигрышная серия остановилась на 24 матчах.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» примет «Наньтун Чжиюнь» 10 августа.

В турнирной таблице «Шанхай Шэньхуа» занимает второе место, уступая пять очков клубу «Шанхай Порт». «Бэйцзин» идет на четвертом месте.

Леонид Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», оставался без команды. На протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.