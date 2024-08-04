Китайский клуб Слуцкого проиграл впервые в сезоне
Футболисты «Шанхай Шэньхуа» в гостях проиграли «Бэйцзин Гоань» со счетом 1:2 в 21-м туре чемпионата Китая.
У хозяев отличились Майкл Нгаду-Нгаджуй (11-я минута) и Ван Цзымин (90-я+8), у гостей — Сефас Малеле (77-я).
«Шанхай Шэньхуа», который с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, проиграл впервые в сезоне. Рекордная для клуба беспроигрышная серия остановилась на 24 матчах.
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» примет «Наньтун Чжиюнь» 10 августа.
В турнирной таблице «Шанхай Шэньхуа» занимает второе место, уступая пять очков клубу «Шанхай Порт». «Бэйцзин» идет на четвертом месте.
Леонид Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», оставался без команды. На протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.
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