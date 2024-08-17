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Месси подал к экоактивистам иск на €50 тыс.

В начале августа члены экологической организации Futuro Vegetal проникли на территорию виллы аргентинского футболиста на Ибице и вылили краску на стены
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси подал иск против экологической организации Futuro Vegetal («Растительное будущее») с требованием выплатить компенсацию в размере €50 тыс. за облитую краской виллу на Ибице. Об этом сообщает Marca.

Члена Futuro Vegetal вылили несколько банок черной и красной краски на стены дома Месси в начале августа. Они объяснили, что их акция была направлена против богатых людей, которые, по их мнению, ответственны за климатический кризис. На фоне раскрашенных стен дома Месси испанцы развернули плакат: «Поможем планете. Съедим богатых. Упраздним полицию».

Выбор дома Месси активисты объясняют тем, что особняк на западном побережье Ибицы долгое время пустовал.

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Активисты с плакатом стоят у разрисованного дома футболиста

В Futuro Vegetal считают сумму иска Месси несоразмерной с нанесенным ущербом. «Это темпера (вид краски. — РБК), которая смывается водой из шланга, максимум, что нужно сделать, это немного потереть. Но даже в худшем случае, если придется перекрашивать фасад, это не будет стоить €50 тыс.» — сказал Бильбо Бассатерра, представитель организации.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лионель Месси Ибица суд компенсация
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