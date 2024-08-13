McDonald’s Франции уберет из меню соус карри из-за жеста звезды НБА на ОИ
Французский отдел корпорации McDonald's заявил на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), что планирует убрать классический карри-соус из-за американского баскетболиста Стефена Карри.
«По понятным причинам мы рассматриваем возможность того, чтобы убрать этот соус. Минимум на четыре года», — говорится в сообщении компании под фотографией соуса.
Национальная команда США победила в финале Олимпиады-2024 10 августа Францию со счетом 98:87. Карри забил важный трехочковый бросок за 33 секунды до конца матча и стал самым результативным игроком американской сборной, набрав 24 очка, сделав один подбор и отдав пять результативных передач.
Во время финала Карри показал свой фирменный жест «Спокойной ночи». После матча американец надел толстовку с эмблемой Эйфелевой башни и надписью на французском «NUIT. NUIT.» («Ночь, Ночь») на груди.
Для 36-летнего Карри это были первые Олимпийские игры.
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