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«Краснодар» подписал контракт с защитником сборной Уругвая

«Краснодар» купил у «Мальорки» защитника сборной Уругвая Джованни Гонсалеса
Джованни Гонсалес перешел в российский клуб из испанской «Мальорки»
Джованни Гонсалес
Джованни Гонсалес (Фото: fckrasnodar.ru)

Защитник сборной Уругвая Джованни Гонсалес перешел из испанской «Мальорки» в «Краснодар». Об этом сообщается на сайте российского клуба.

29-летний футболист подписал контракт до конца июня 2027 года. По сведениям Transfermarkt, сумма трансфера составила €4 млн.

Гонсалес играл в «Мальорке» с января 2022 года. В прошлом сезоне защитник провел 42 матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.

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Гонсалес с 2019 года выступает за сборную Уругвая. Провел за нее 17 матчей, участвовал в двух розыгрышах Кубка Америки 2019 и 2021 годов.

«Краснодар» после четырех туров нового сезона РПЛ набрал шесть очков и занимает седьмое место.

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Футбол ФК Краснодар Российская премьер-лига (РПЛ)
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