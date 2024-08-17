«Краснодар» подписал контракт с защитником сборной Уругвая
Защитник сборной Уругвая Джованни Гонсалес перешел из испанской «Мальорки» в «Краснодар». Об этом сообщается на сайте российского клуба.
29-летний футболист подписал контракт до конца июня 2027 года. По сведениям Transfermarkt, сумма трансфера составила €4 млн.
Гонсалес играл в «Мальорке» с января 2022 года. В прошлом сезоне защитник провел 42 матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Гонсалес с 2019 года выступает за сборную Уругвая. Провел за нее 17 матчей, участвовал в двух розыгрышах Кубка Америки 2019 и 2021 годов.
«Краснодар» после четырех туров нового сезона РПЛ набрал шесть очков и занимает седьмое место.
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